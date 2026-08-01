Kanpur News: बिजली आने और जाने की जानकारी उपभोक्ताओं दें: एमडी
Kanpur News: कानपुर में केस्को की एमडी नेहा जैन ने कंट्रोल रूम और स्मार्ट मीटर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों से उपभोक्ताओं को बिजली जाने और आने की जानकारी देने का निर्देश दिया। स्मार्ट मीटर की समस्याओं को समय पर समाधान करने और बकाया धनराशि की जानकारी उपभोक्ताओं को देने पर भी जोर दिया।
Kanpur News: कानपुर। केस्को एमडी नेहा जैन ने शनिवार को केस्को के कंट्रोल रूम और स्मार्ट मीटर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम में मुस्तैद कर्मचारियों से बात करते हुए एमडी ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली आने और जाने की जानकारी मैसेज के जरिए जरूर दें। बिजली क्यों और कितने समय के लिए जा रही, इसकी जानकारी भी उनको मुहैया कराई जाए। स्मार्ट मीटर की समस्याओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के निगेटिव बैलेंस वाले उपभोक्ताओं को बकाया धनराशि की जानकारी दी जाए। अगर उपभोक्ताओं को कोई जानकारी चाहिए तो उसको दिया जाए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।