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Kanpur News: ओमर वैश्य महिला: गोल्डन जुबल वर्ष में लगाए ठुमके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में ओमर वैश्य महिला संघ ने अपनी स्वर्ण जयंती का जश्न मनाया। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और संगीत नृत्य का आयोजन किया गया। महिलाएं भारतीय संस्कृति पर गर्व जताते हुए मंच पर आईं, जिसमें निदेशक और अन्य सदस्यों ने विभिन्न गानों पर नृत्य प्रस्तुत किया।

Kanpur News: ओमर वैश्य महिला: गोल्डन जुबल वर्ष में लगाए ठुमके

Kanpur News: कानपुर। ओमर वैश्य महिला संघ ने अपनी मंगलवार को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। सिविल लाइंस स्थित एक रेस्टोरेंट में हुए समारोह में महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ संगीत नृत्य का भी आयोजन किया। मंगलसूत्र व बिछिया पहने महिलाएं मंच पर आई और बोलीं कि भारतीय संस्कृति व परंपरा पर गर्व होता है। निदेशक रजनी चौधरी ने झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गीत पर डांस किया । श्रद्धा ने सजना है मुझे सजना के लिए गाने पर नृत्य प्रस्तुत किया। अध्यक्ष बंशी गुप्ता ने कहा कि यह अद्भुत क्षण हैं। रेखा गुप्ता ने वैश्य महिला संघ की मेंबरशिप की फीस के बारे में जानकारी दी।

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