Kanpur News: पनकी में नगर विकास मंत्री का स्वागत किया
Kanpur News: कानपुर में यूपी श्रमिक बस्ती महासंघ के अध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र दीक्षित के नेतृत्व में समर्थकों ने नगर विकास मंत्री एके शर्मा का स्वागत किया। डॉ. दीक्षित ने संपत्तिकर पर ओटीएस के जरिए लाखों लोगों को राहत देने की सराहना की। एके शर्मा लखनऊ से झांसी जाते समय पनकी पड़ाव पर रुके।
Kanpur News: कानपुर। यूपी श्रमिक बस्ती महासंघ के अध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र दीक्षित की अगुवाई में समर्थकों के साथ पनकी पड़ाव पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा का स्वागत किया गया। कहा कि पिछले दिनों प्रदेश के समस्त निकायों में संपत्तिकर पर ओटीएस के जरिए छूट देकर लाखों लोगों को राहत दी। एके शर्मा का लखनऊ से झांसी जाते वक़्त पनकी पड़ाव पर उनका स्वागत किया गया। डॉ. शैलेंद्र दीक्षित ने माला पहनाने के साथ ही अंग वस्त्र भेंट किया। यहां विधायक महेश त्रिवेदी, नीलिमा कटियार, आलोक पांडे, मोनू मिश्र, कुक्कू चंदेल, संतोष पांडेय, हरगोविंद दीक्षित, मनोज निगम, हर्षित बाजपेयी, बिन्नू रावत, केके सिंह, जवाहर शर्मा रहे।
लेखक के बारे मेंRam Mahesh Mishra
शॉर्ट बायो: राममहेश मिश्र पिछले 31 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड में रेलवे, रोडवेज,कैंट, भाजपा, एय़रपोर्ट बीट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
राम महेश मिश्र पत्रकारिता जगत में कानपुर में पहचान है। पत्रकारिता में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में एचएमवीएल में काम कर रहे हैं। रेलवे, भाजपा, रोडवेज, एय़रपोर् विभाग में अच्छी पकड़ है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
राममहेश मिश्र ने अपने कैरियर की शुरूआत वर्ष - 1995 हिन्दैदी दैनिक आज से की थी। इसके बाद हिन्दी दैनिक अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की। उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। वर्ष - 2014 में हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान के साथ काम शुरू किया। अभी भी हिन्दुस्तान अखबार में कार्यरत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
एमए हिन्दी और मास कम्युनिकेशन कोर्स के साथ रेलवे की पत्रकारिता में विशेष रूप से काम किया। अभी भी रेलवे और एय़रपोर्ट की स्थानीय स्तर पर होने वाली खबरें और एक्सक्लूसिव खबरें भी निरंतर देने का प्रयास जारी है।
विजन
मानवीय संवेदना की खबरो को अपने विभाग में देखना। राष्ट्रीय घटनाओं की अपने विभाग से कनेक्टिविटी करके उससे संबंधित खबरें फाइल करना मुख्य ध्येय रहता है। इसमें काफी हद तक सफल भी होते हैं। इसके साथ ही अन्य हित की समस्याओं को प्राथमिकता से प्रकाशित करके उन पर असर और निरंतर तब तक फॉलो करते हैं, जब तक असर नहीं होता है।
विशेषज्ञता
रेलवे की दुर्घटनाओं पुर मौके पर जाने की जिज्ञासा निरंतर रहती है।
घटना की वजह जानने के साथ मानवीय संवेदनाओं पर पैनी नदर रखना
विभाग में सेलिब्रिटी के आने पर उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना
रेलवे में होने वाले रिसर्च की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित करना
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