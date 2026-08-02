Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: नयागंज के व्यापारी ने 10 किग्रा चांदी पर किया दावा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर के फीलखाना स्थित गीता माता मंदिर के पास एक बैग में करीब 10 किलोग्राम चांदी मिली। नयागंज के व्यापारी ने इस पर दावा किया कि यह उनके भाई का है, जो सामान लोड करते समय छूट गया था। पुलिस ने व्यापारी के दस्तावेज देखने के बाद चांदी वापस करने की बात कही।

Kanpur News: नयागंज के व्यापारी ने 10 किग्रा चांदी पर किया दावा

Kanpur News: कानपुर। फीलखाना स्थित गीता माता मंदिर के पास बैग में मिली करीब 10 किग्रा चांदी पर नयागंज के व्यापारी ने दावा किया। व्यापारी के भाई ने थाने पहुंचकर सामान लोड करते वक्त बैग पर कार्टून छूटने की जानकारी दी। पुलिस ने व्यापारी से दस्तावेज दिखाकर चांदी ले जाने की बात बोली। फीलाखाना थाने के पास स्थित गीता माता मंदिर के चबूतरे में शुक्रवार रात को एक बैग और कार्टून लावारिस हालत में मिले थे। बैंग की तलाशी लेने पर उसमें काजू, बादाम और कपड़ों के नीचे चांदी की नौ सिल्लियां मिली थीं, जो करीब 10 किग्रा थी। जिनकी कीमत करीब 24 लाख रुपये है।

फीलखाना थाना प्रभारी अभय नारायण सिंह ने बताया कि नयागंज के एक व्यापारी के भाई ने थाने पहुंचकर चांदी पर दावा किया है। व्यापारी के अनुसार उनका फीलखाना में कारखाना है। शुक्रवार को वाहन में माल भेजते वक्त उन्होंने सामान छूटने का दावा किया है। इस पर उन्होंने दस्तावेज दिखाकर चांदी ले जाने की बात की तो उन्होंने व्यापारी के बाहर से लौटते पर सोमवार को दस्तावेज दिखाने की बात कही।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।