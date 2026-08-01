Kanpur News: कैरम में पद्मेश, शतरंज में शुभम ने बाजी मारी
Kanpur News: कानपुर में इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने स्व. राजेंद्र शंकर चौधरी स्मारक कैरम और शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया। कैरम में पद्मेश बाजपेई एकल विजेता बने, और युगल में अमिताभ सिंह और अनिल चन्द्र गुप्ता ने खिताब जीता। शतरंज में शुभम ओमर ने बाजी मारी।
Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से स्व. राजेंद्र शंकर चौधरी स्मारक कैरम एवं शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एसोसिएशन कक्ष में कैरम एकल के विजेता पद्मेश बाजपेई व कैरम युगल का खिताब अमिताभ सिंह व अनिल चन्द्र गुप्ता ने जीता। शतरंज में शुभम ओमर ने बाजी मारी। यहां दीप कुमार मिश्र, आशीष जौहरी, राजीव कुमार गुप्ता, सूर्यांश अग्रवाल, शैलेन्द्र सचान,संजय गुप्ता, प्रदीप मोहन चौधरी, शरद शेखर श्रीवास्तव, शिवा मंगल जौहरी, राजेश मिश्र, संजय शुक्ल, शैलेश शर्मा आदि रहे।
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