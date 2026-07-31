Kanpur News: बदली-बारिश से गर्मी में नरमी, पारा 32.2 डिग्री पर

Kanpur News: कानपुर। बदलते मौसम के कारण उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार से हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला शुरू होगा। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश के आसार बन रहे हैं। कानपुर में 10.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

Kanpur News: कानपुर। बदली-बारिश से दिन का पारा धड़ाम हो गया। इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई। बेचैनी भरी गर्मी नहीं रही। नमी का फ्लो बढ़ने से मानसून ब्रेक के बीच भी 'सडेन' बारिश से यूपी विशेषकर कानपुर में राहत बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार रविवार से हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला शुरू होगा जो छह अगस्त तक चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के आगे बढ़ने के बाद इसके उत्तर पश्चिम की दिशा में जाने की संभावना है, जिससे यूपी में मानसून की सक्रियता फिर बढ़ जाएगी। एक पश्चिमी विक्षोभ भी दस्तक देने की तैयारी में है। इससे भी बारिश के आसार बन रहे रहे हैं। यूपी में मानसून ब्रेक के बावजूद मध्य प्रदेश से आए बादलों से कानपुर में भरपूर बारिश हुई।

मौसम रिकॉर्ड और तापमान चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के वेदर स्टेशन में शुक्रवार सुबह 08:30 बजे तक 10.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं एयरफोर्स वेदर स्टेशन में यह नाममात्र रही। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री से 32.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। रात का तापमान 27 डिग्री से गिरकर 26.8 डिग्री सेल्सियस हो गया।

हवा और नमी उत्तर पूर्वी हवाओं की गति 15-20 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई। इसने भी गर्मी से राहत दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। तापमान बढ़ने से नमी सोखने की स्थितियां अनुकूल थीं लेकिन अब पारा गिर गया है। नमी का अधिकतम प्रतिशत 85 और न्यूनतम 74 पहुंच गया है। तापमान बढ़ने से नमी सोखने पर बारिश की संभावना बढ़ जाती है और उमस बढ़ने लगती है।

मौसम विज्ञान विभाग का अपडेट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, वर्तमान में आधा दर्जन मौसमी सिस्टम काम कर रहे हैं। इन मौसमी सिस्टमों से बारिश की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र काफी आगे बढ़ गया है जिसके बाद में ऊपर की ओर जाने की संभावना है। इससे बारिश की उम्मीद बढ़ जाएगी।

अगले 24 से 48 घंटे विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों में देश के उत्तर पूर्वी और फिर उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इसका असर पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखेगा। अचानक बने बादलों से होने वाली सडेन बारिश की संभावनाएं कम होंगी। छह अगस्त तक बारिश की संभावना तो जताई गई है लेकिन हल्की से मध्यम बारिश ही इस दौरान संभव है।

कृषि तकनीकी अधिकारी की राय सीएसए के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि हल्के से मध्यम बादल लगातार छाए रहेंगे। 24 से 48 घंटों के बाद कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है जिससे हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश में हो सकती है। इसमें कानपुर भी शामिल है। फिलहाल बादलों की आवाजाही लगातार जारी रहेगी।