Kanpur News: रोटेरियन नित्या चावला बनीं अध्यक्ष, देव केसरवानी सचिव
Kanpur News: कानपुर में रोटरी क्लब ऑफ कानपुर गौरव के 15वें प्रतिष्ठापन समारोह में नित्या चावला ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। देव केसरवानी सचिव चुने गए। कार्यक्रम में निवर्तमान अध्यक्ष आशीष अग्रवाल और सचिव आरके बाजपेयी ने नए अधिकारियों को पदभार सौंपा। क्लब की गतिविधियों की जानकारी रोटरी मंडलाध्यक्ष जसबीर सिंह भाटिया ने दी।
Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर गौरव के 15वें प्रतिष्ठापन समारोह में रोटेरियन नित्या चावला ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। सचिव पद पर देव केसरवानी चुने गए। मर्चेंट चेंबर में रविवार को हुए कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम में निवर्तमान अध्यक्ष रोटेरियन आशीष अग्रवाल और निवर्तमान सचिव रोटेरियन आरके बाजपेयी ने नए पदाधिकारियों को पदभार सौंपा। विशिष्ट अतिथि रोटरी मंडलाध्यक्ष जसबीर सिंह भाटिया ने क्लब के कार्यों को गिनाया। मुख्य अतिथि वृंदावन की भगवद विदुषी कीर्ति किशोरी रहीं।
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