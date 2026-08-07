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Kanpur News: खराब सड़कों की सूरत सुधारने को उच्चस्तरीय कमेटी गठित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में बारिश के कारण सड़कें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। गड्ढों की भरमार है, और कई रोड कटिंग भी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ने सड़क की स्थिति की जांच और सुधार के लिए योजनाएं बनाने का निर्णय लिया है।

Kanpur News: खराब सड़कों की सूरत सुधारने को उच्चस्तरीय कमेटी गठित

Kanpur News: कानपुर, मुख्य संवाददाता। बारिश में शहर की सड़कें तबाह हो चुकी हैं। कोई मार्ग ऐसा नहीं बचा जिस पर गड्ढे न हों। कई मार्ग तो गड्ढों में ही तब्दील हैं। इसके बाद रोड कटिंग ने स्थिति और खराब कर डाली। शहर में जहां-तहां रोड खुदी पड़ी है। जिस विभाग को जहां इच्छा कर रही, रोड खोद रहा। इसे लेकर सरकारी मशीनरी अब जागी है। ऐसी सड़कों के सुधार के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी का अध्यक्ष नगर आयुक्त को बनाया गया है। कमेटी की गुरुवार को हुई पहली बैठक में ही संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है।

कमेटी में केडीए उपाध्यक्ष, सीडीओ, चीफ इंजीनियर लोक निर्माण विभाग, जल निगम और मेट्रो सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने इस कमेटी की पहली बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने बताया कि जनसुविधा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए नगर क्षेत्र की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा। सुधार के लिए समग्र कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति और विभिन्न विभागों द्वारा की गई खुदाई के साथ ही इसके सुधार पर विचार-विमर्श किया गया। नगर आयुक्त ने सभी विभागों से निर्धारित प्रारूप में खराब सड़कों और कटिंग की सूचनाएं नगर निगम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्हें रोड कटिंग की अनुमति दी गई है वे तत्काल मोटरेबल करें ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो। खराब सड़कों के पैचवर्क का भी निर्णय लिया गया। बैठक में केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक भी मौजूद रहे।

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