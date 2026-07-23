Kanpur News: 25 से होगी पॉवरलिफ्टिंग व फिटनेस चैम्पियनशिप
Kanpur News: कानपुर पॉवरलिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा 25-26 जुलाई को कानपुर मंडलीय पॉवरलिफ्टिंग, ओपन बेंच प्रेस और फिटनेस चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी अपनी ताकत और फिटनेस का प्रदर्शन करेंगे। विजेताओं का चयन उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होगा।
Kanpur News: कानपुर। कानपुर पॉवरलिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से 25 व 26 जुलाई को कानपुर मंडलीय पॉवरलिफ्टिंग, ओपन बेंच प्रेस व फिटनेस चैम्पियनशिप का आयोजन विष्णुपुरी स्थित सेठ मोतीलाल खेड़िया सनातन धर्म इंटर कॉलेज में किया जाएगा। प्रतियोगिता में मंडल के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगें। एसोसिएशन के सचिव सौरभ गौर ने बताया कि प्रतियोगिता में सब-जूनियर, यूथ, जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्ग के बालक, बालिका, महिला व पुरुष खिलाड़ी अपनी ताकत और तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन करेंगे। इस साल पहली बार प्रतियोगिता में फिटनेस चैम्पियनशिप को भी शामिल किया गया है। इसके तहत स्क्वाट और प्लैंक स्पर्धाओं का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न आयु व भार वर्ग के खिलाड़ी अपनी फिटनेस और सहनशक्ति का प्रदर्शन करेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों का पंजीकरण व वजन 24 जुलाई को शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच प्रतियोगिता स्थल पर होगा। खिलाड़ियों को पंजीकरण के समय अपने मूल प्रमाणपत्र समेत फोटो भी लाना अनिवार्य है। सौरभ गौर ने बताया कि प्रतियोगिता के प्रत्येक भार वर्ग के विजेता खिलाड़ियों का चयन 7 से 9 अगस्त के बीच बरेली में होने वाली उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय पॉवरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप के लिए किया जाएगा। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान वाले खिलाड़ियों को पदक, प्रमाण-पत्र और आकर्षक नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग के नौ और महिला वर्ग के आठ भार वर्ग शामिल किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंAbhishek Singh
शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग
B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
शिक्षा और खेल विजन
शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार
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