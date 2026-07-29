Kanpur News: लंबित विवेचनाओं को समय से कराएं पूरा
Kanpur News: कानपुर देहात के एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने माती पुलिस कार्यालय में विभिन्न थानों के विवेचकों की लंबित विवेचनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और समय पर चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए।
Kanpur News: कानपुर देहात। पुलिस कार्यालय माती में बुधवार को एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने अकबरपुर, रनियां, गजनेर, सिकन्दरा व मंगलपुर थानों के विवेचकों का अर्दली रूम कर लंबित विवेचनाओं की प्रगति समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने व समय से चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।