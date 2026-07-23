Kanpur News: घरों में कैद रहे सपा विधायक पर चकमा देकर निकले अमिताभ, पुलिस से धक्कामुक्की

Kanpur News: कानपुर। नीट पेपर लीक के विरोध और दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ समाजवादी पार्टी के फूलबाग गांधी प्रतिमा पर प्रस्तावित 24 घंटे के सत्याग्रह को रोकने के लिए गुरुवार को पुलिस ने शहर में सपा नेताओं के आवासों पर कड़ा पहरा लगा दिया। कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी, सीसामऊ विधायक नसीम सोलंकी और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को पुलिस ने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। वही, आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेई बैरिकेडिंग फांदकर काकादेव चौराहे तक पहुंच गए, जहां पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई। सुबह से ही काकादेव स्थित अमिताभ बाजपेई के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रही।

इसके बावजूद वह सुबह करीब नौ बजे पुलिस को चकमा देकर सीएसए पहुंच गए और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में पुलिस उन्हें वापस उनके आवास ले आई। दोपहर 12 बजे सत्याग्रह के लिए जैसे ही अमिताभ बाजपेई घर से निकले, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान विधायक बैरिकेडिंग फांदकर काकादेव चौराहे तक पहुंच गए। पुलिस और विधायक के बीच धक्कामुक्की तथा तीखी बहस हुई। इसके बाद पुलिस उन्हें वापस उनके आवास ले गई, जहां उन्होंने समर्थकों के साथ ही 24 घंटे का सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस दौरान पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, कृपाशंकर त्रिवेदी, वरुण मिश्रा, संतोष पांडेय, चंकी गुप्ता, रविशंकर मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह बाली, वरुण यादव, संजय यादव, जयप्रसाद कन्हैया, दिलीप शुक्ला, आशू खान, मोईन खान, कुतुबुद्दीन मंसूरी, कुलदीप यादव, श्याम सिंह यादव, नसीम अहमद मौजूद रहे।