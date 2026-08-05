Kanpur News: पीएसी जवान के घर हुई चोरी का खुलासा

Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। झीझक कस्बे में इंदिरानगर में पीएसी जवान के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया है। बीते दो दिन पहले पीएसी जवान यतेंद्र दुबे की पत्नी रंजना व उनकी मां इटावा में पीएसी जवान के पास गई थी। तभी उनके दोनों घरों से चोरों ने जेवर व सामान चोरी कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने रंजना दुबे की तहरीर पर प्रदुम्न दुबे पुत्र गुड्डू दुबे निवासी ओमनगर झींझक थाना मंगलपुर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। मंगलपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को काशीराम कालोनी लगरथा रोड़ थाना क्षेत्र मंगलपुर से अभियुक्त अभिषेक दुबे उर्फ प्रदुम्न दुबे को 24 घण्टे के अन्दर दबोच लिया।