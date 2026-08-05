Kanpur News: पीएसी जवान के घर हुई चोरी का खुलासा
Kanpur News: कानपुर देहात के झीझक कस्बे में एक पीएसी जवान के घर चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। चोरी में एक वाशिंग मशीन, एल.ई.डी. टीवी, जेवर और अन्य सामान बरामद हुए। आरोपी ने बाइक की किश्त भरने के लिए चोरी करना स्वीकार किया है।
Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। झीझक कस्बे में इंदिरानगर में पीएसी जवान के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया है। बीते दो दिन पहले पीएसी जवान यतेंद्र दुबे की पत्नी रंजना व उनकी मां इटावा में पीएसी जवान के पास गई थी। तभी उनके दोनों घरों से चोरों ने जेवर व सामान चोरी कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने रंजना दुबे की तहरीर पर प्रदुम्न दुबे पुत्र गुड्डू दुबे निवासी ओमनगर झींझक थाना मंगलपुर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। मंगलपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को काशीराम कालोनी लगरथा रोड़ थाना क्षेत्र मंगलपुर से अभियुक्त अभिषेक दुबे उर्फ प्रदुम्न दुबे को 24 घण्टे के अन्दर दबोच लिया।
इसके पास से चोरी के एक अदद वाशिंग मशीन, एक एल.ई.डी. टीवी , एक जोडी पायल, एक नाक की की, एक थैले में स्टेप्लाईजर का ताँबे का तार व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट तथा ₹300 बरामद करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि दो अगस्त की रात कों उसने कैनाल रोड़ झींझक बंद पड़े मकान में चोरी की थी। चुराया हुआ सामान उसने काशीराम कालोनी में छिपाकर रखा था। आज उसी को लेने आया था । तभी पुलिस ने पकड़ लिया। उसने बाइक की किश्त भरने के लिए चोरी की बात स्वीकार की है। झींझक चौकी इंचार्ज ने बताया कि मामले में एक अन्य साथी की भी तलाश की जा रही है।
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