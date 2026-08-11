Kanpur News: बारिश थमी तो नगर निगम ने भरने शुरू किए जानलेवा गड्ढे
Kanpur News: कानपुर में भारी बारिश के बाद नगर निगम की टीमें शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में जुट गई हैं। मंगलवार को 25 स्थानों पर पैच वर्क और सड़कों का समतरीकरण कराया गया। हालांकि, शहर में कई जगह गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ मार्ग हैं, जिससे शहरवासियों को निकलने में कठिनाई हो रही है।
Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। तीन दिन से बारिश थमने के बाद नगर निगम की टीमें शहर की क्षतिग्रस्त व जर्जर सड़कें दुरुस्त करने को निकलीं। मंगलवार को करीब 25 जगहों पर पैच वर्क और सड़कों का समतरीकरण कराया गया। छोटे-बड़े गड्ढों को भरकर चलने लायक बनाया जा रहा है। शहरियों ने राहत महसूस की है पर यह काम ऊंट के मुंह में जीरा के समान है क्योंकि पूरे शहर की सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। बारिश के मौसम में शहर के मुख्य मार्गों से लेकर गलियों तक की सड़कें कई जगह उखड़ी हैं। जगह-जगह गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ मार्गों से लोगों का निकलना दुश्वार हो रहा है।
करीब चार दिन पहले नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने सभी जोन के अधिकारियों को बारिश थमते ही शहर की क्षतिग्रस्त व जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को सभी जोन की टीमें निकलीं और जूही, किदवईनगर, दीप टाकीज के पास, खलासी लाइन, तिलकनगर आदि इलाकों में गड्ढे भरने, पैचवर्क व सड़कें समतरीकरण के कार्य कराए। नगर आयुक्त ने बताया कि मरम्मत कार्य लगातार जारी रहेगा।
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