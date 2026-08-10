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Kanpur News: कर्मचारी संघ ने मनाया महामंत्री का जन्मदिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ ने प्रदेश महामंत्री रमाकांत मिश्र का जन्मदिवस सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया। संघ के अध्यक्ष मुन्ना हज़ारिया ने कहा कि कर्मचारियों की सेवा पखवाड़े को समर्पित किया जाएगा। रमाकांत मिश्र ने मुख्यमंत्री से स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की मांग की।

Kanpur News: कर्मचारी संघ ने मनाया महामंत्री का जन्मदिवस

Kanpur News: कानपुर। कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ ने संगठन के प्रदेश महामंत्री रमाकांत मिश्र का जन्मदिवस सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया। सोमवार को यूनियन कार्यालय में संघ के सदस्यों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में रमाकांत मिश्र ने केक काटा। संघ के अध्यक्ष मुन्ना हज़ारिया ने कहा कि यह प्रदेश महासंघ के महामंत्री और स्थानीय संगठन के भी महामंत्री हैं। उनके जन्मदिन को कर्मचारियों की सेवा पखवाड़े के रूप में समर्पित किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री रमाकांत मिश्रा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि शिक्षकों और आंगनबाड़ी व अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह स्थानीय निकाय कर्मचारियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान किया जाए।

मौके पर देवी दीन, मुन्ना पहलवान, नरेंद्र खन्ना, राम सुंदर मौर्य, संजय, राम गोपाल चौधरी, राजू पवन, विनोद कुमार, विशन टकले, मन्नी लाल भारती, इरशाद खान, माधव राज, दिनेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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