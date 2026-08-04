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Kanpur News: जोन की बैठक में फिर न बुलाए गए बागी पार्षद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर नगर निगम की बैठक में भाजपा पार्षदों को जानबूझकर न बुलाने पर छह पार्षद बागी हो गए। बागी पार्षद विकास जायसवाल ने नगर आयुक्त से मिलकर इस मामले की जांच कराने की मांग की, यह कहते हुए कि बैठक की सूचना न देना जानबूझकर अपमानित करना है।

Kanpur News: जोन की बैठक में फिर न बुलाए गए बागी पार्षद

Kanpur News: कानपुर। नगर निगम सदन की चार बैठकों से प्रतिबंधित किए गए भाजपा पार्षद पवन गुप्त, अंकित मौर्य के मामलों को लेकर छह पार्षद बागी हो गए। पहले विकास कार्यों की हुई बैठक में पवन गुप्त, लक्ष्मी कोरी सहित चार पार्षदों को न बुलाया गया। बीते सोमवार को जोन एक की विकास कार्यों की मासिक बैठक में बागी विकास जायसवाल को बुलाना तो दूर इसकी सूचना तक न दी गई। बागी पार्षद विकास जायसवाल मंगलवार को नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय से मिल पत्र दिया। कहा कि बैठक की सूचना या न बुलाना जानबूझकर किसी को अपमानित करना प्रतीत होता है। कहा कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर जांच कराएं।

इसके बाद निरंतर बरती जा रही हठधर्मिता पर वैधानिक कार्रवाई करें ताकि भविष्य में इस तरह की चूक न हो।

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