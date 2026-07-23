Kanpur News: शराब दुकानदार गंदगी के साथ ही कचरा सीवर लाइन में बहाते मिले
Kanpur News: कानपुर नगर निगम ने गुरुवार को दक्षिणी क्षेत्र के शराब ठेकों में गंदगी और सीवर लाइन में कचरा बहाने के खिलाफ अभियान चलाया। खाड़ेपुर में तीन ठेकों पर कार्रवाई की गई और पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। महापौर के नेतृत्व में यह कार्रवाई उन ठेकों के खिलाफ की गई है जो नाले में कूड़ा फेंकते हैं।
Kanpur News: कानपुर। नगर निगम की टीम ने गुरुवार को दक्षिण के शराब ठेकों के जरिए फैलाई जा रही गंदगी और सीवर लाइन में सीधे कचरा बहाने को लेकर अभियान चलाया। खाड़ेपुर में तीन ठेकों पर कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। जोन-3 के जोनल अधिकारी रविंद्र कुमार और जोनल स्वच्छता अधिकारी आशीष बाजपेयी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। खाडेपुर चौरारा पर मुन्नालाल साहू की कंपोजिट दुकान पर गंदगी और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल मिला। यहां चालान किया गया। पाल चौराहा पर प्रशांत सिंह की देसी शराब की दुकान पर गंदगी मिलने पर चालान कर कैंटीन संचालक राजू से प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास इस्तेमाल करने पर पांच हजार का जुर्माना वसूला गया।
अमला पैलेस के पास सैनिक मार्केट में संजीव कटियार की शराब दुकान का भी चालन किया गया। बुधवार को नगर निगम मुख्यालय में महापौर प्रमिला पांडेय के साथ जोन-3 के वार्डों के पार्षदों की बैठक में वार्ड-21 के पार्षद धीरेंद्र कुमार ने कर्रही बंबा रोड पर तीन शराब ठेकों से दिनभर का कूड़ा नाले में फेंकने की शिकायत की थी। इससे नाला जाम रहता है।
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