Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: शराब दुकानदार गंदगी के साथ ही कचरा सीवर लाइन में बहाते मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर नगर निगम ने गुरुवार को दक्षिणी क्षेत्र के शराब ठेकों में गंदगी और सीवर लाइन में कचरा बहाने के खिलाफ अभियान चलाया। खाड़ेपुर में तीन ठेकों पर कार्रवाई की गई और पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। महापौर के नेतृत्व में यह कार्रवाई उन ठेकों के खिलाफ की गई है जो नाले में कूड़ा फेंकते हैं।

Kanpur News: शराब दुकानदार गंदगी के साथ ही कचरा सीवर लाइन में बहाते मिले

Kanpur News: कानपुर। नगर निगम की टीम ने गुरुवार को द​क्षिण के शराब ठेकों के जरिए फैलाई जा रही गंदगी और सीवर लाइन में सीधे कचरा बहाने को लेकर अभियान चलाया। खाड़ेपुर में तीन ठेकों पर कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। जोन-3 के जोनल अधिकारी रविंद्र कुमार और जोनल स्वच्छता अधिकारी आशीष बाजपेयी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। खाडेपुर चौरारा पर मुन्नालाल साहू की कंपोजिट दुकान पर गंदगी और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल मिला। यहां चालान किया गया। पाल चौराहा पर प्रशांत सिंह की देसी शराब की दुकान पर गंदगी मिलने पर चालान कर कैंटीन संचालक राजू से प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास इस्तेमाल करने पर पांच हजार का जुर्माना वसूला गया।

अमला पैलेस के पास सैनिक मार्केट में संजीव कटियार की शराब दुकान का भी चालन किया गया। बुधवार को नगर निगम मुख्यालय में महापौर प्रमिला पांडेय के साथ जोन-3 के वार्डों के पार्षदों की बैठक में वार्ड-21 के पार्षद धीरेंद्र कुमार ने कर्रही बंबा रोड पर तीन शराब ठेकों से दिनभर का कूड़ा नाले में फेंकने की शिकायत की थी। इससे नाला जाम रहता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।