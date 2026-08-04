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Kanpur News: नगर निगम कार्यकारिणी आज, नौ मसलों पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में नगर निगम की बैठक में महापौर प्रमिला पांडेय ने एजेंडा जारी किया है। इस बार नौ प्रस्तावों में नामकरण, घर-घर कूड़ा उठान, साफ-सफाई व्यवस्था, उप सभापति का चुनाव, एवं पिछले साल के विकास कार्यों पर चर्चा होगी। इसमें कई पार्क और चौराहों के नाम बदलने के भी प्रस्ताव शामिल हैं।

Kanpur News: नगर निगम कार्यकारिणी आज, नौ मसलों पर चर्चा

Kanpur News: कानपुर। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक बुधवार दोपहर दो बजे से मोतीझील स्थित मुख्यालय के समिति कक्ष में होगी। महापौर प्रमिला पांडेय ने इसके लिए एजेंडा जारी कर दिया है। इस बार एजेंडे में नौ प्रस्ताव रखे गए हैं, इस एजेंडे में सबसे अधिक मामले नामकरण के हैं। इसके अलावा, घर-घर कूड़ा उठान के लिए कंपनी चयन को निविदा होनी है। इस पर और शहर की साफ-सफाई व्यवस्था पर भी चर्चा की जाएगी। कार्यकारिणी में उप सभापति का चुनाव भी होगा। पूर्व की कार्यकारिणी समिति के प्रस्तावों पर दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई होगी। कार्यकारिणी के तैयार एजेंडे में पिछले एक साल में कराए गए विकास कार्य, अभियंत्रण, मार्ग प्रकाश, उद्यान, जलकल से जुड़े मसलों पर भी चर्चा होगी।

आवास विकास सेक्टर एन, केशवपुरम स्थित पार्क का नाम सूर्य सरोवर पार्क करने, वार्ड-71 में संगीत टॉकीज चौराहा का नाम मां पीतांबरा चौराहा करने, वार्ड-54 में विनायकपुर क्षेत्र के आवास विकास-1 केशवपुरम स्थित अतिप्राचीन भूतेश्वर मंदिर का द्वार बनवाने जैसे प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किए गए हैं। कुछ शासन के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।

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