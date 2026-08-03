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Kanpur News: सांसद के पत्र को नगर निगम ने संज्ञान लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने अचानक खराब सड़क की स्थिति को लेकर नगर आयुक्त को पत्र लिखा। नगर आयुक्त ने इसकी जांच के लिए मुख्य अभियंता को भेजा। निरीक्षण के बाद, सड़क को सुधारने के लिए जेसीबी मंगवाई गई, ताकि बारिश के बाद यात्रा सुरक्षित हो सके।

Kanpur News: सांसद के पत्र को नगर निगम ने संज्ञान लिया

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता बर्रा बाईपास चौराहे से कर्रही को जाने वाली सड़क पर जानलेवा सफर को लेकर भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा था। इस पत्र का नगर आयुक्त ने संज्ञान लिया। मुख्य अभियंता नगर निगम ने स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर ऊबड़-खाबड़ सड़क होने को लेकर उसे जेसीबी मंगवाकर मोटरेबल कराया ताकि वाहन आराम से निकल सके। बारिश बाद यह सड़क बनेगी।

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