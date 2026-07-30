Kanpur News: पूजन करके विधायक ने शुरु कराया इंटरलाकिंग सड़क का काम

Kanpur News: कानपुर देहात। रसूलाबाद के अपौना गांव में सड़क खराब होने से परेशान लोगों को विधायक ने इंटरलाकिंग सड़क की सौगात दी है। गुरुवार को उन्होंने भूमि पूजन करके सड़क निर्माण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने कहाकि रसूलाबाद के विकास के लिये कोई कसर न हीं छोड़ी जायेगी। रसूलाबाद ब्लॉक के अपौना गांव में करीब 500 मीटर की सड़क के लिये भाजपा कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसको लेकर त्वरित विकास योजना के तहत विधायक पूनम संखवार ने यहां सड़क निर्माण के लिये स्वीकृति कराई थी। गांव के दिनेश अवस्थी के मकान से भोले बाबा मंदिर तक करीब 500 मीटर इंटरलाकिंग सड़क और नाली निर्माण का 30.57 लाख का एस्टीमेट गया था।

विधायक की पहल पर सड़क के लिये शासन से धनराशि जारी हो गई। इस पर गुरुवार को विधायक ने गांव पहुंच कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन करके सड़क का निर्माण शुरु कराया। उन्होंने कहाकि गांव में सड़के बनने से गंदगी एवं जलभराव के साथ साथ यातायात भी सुगम हो जाएगा। उनका लक्ष्य है कि रसूलाबाद के पिछड़े गांवों को बेहतर सड़क और अन्य विकास योजनाओं से जोड़कर आगे बढ़ाया जाये। इस दौरान मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह ,मानवेंद्र सिंह सेंगर प्रधान सिमरामऊ, शशिकांत शुक्ला प्रधान अपौना , कार्यालय प्रभारी गौरव सिंह, शैलेन्द्र सिंह प्रधानाचार्य, विपिन पाल प्रबंधक , सोनू सिंह , नीरज पांडेय बूथ अध्यक्ष, सुभाष पांडेय, सुरेन्द्र पांडेय, दिनेश अवस्थी, राणा सिंह , रामप्रकाश पांडेय, कौशल पाण्डेय, राम पाल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।