Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: जन्मदिन स्कूलों में मनाने को बीएसए से मिले अमिताभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर के आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेई ने अपने जन्मदिन पर परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को स्टेशनरी और स्कूल बैग बांटने की अनुमति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। यह कार्यक्रम शासन के ‘तिथि भोजन’ कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराकर उनके शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करना है।

Kanpur News: जन्मदिन स्कूलों में मनाने को बीएसए से मिले अमिताभ

Kanpur News: कानपुर। आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेई ने अपने जन्मदिवस पर परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को स्टेशनरी, स्कूल बैग एवं अन्य शैक्षिक सामग्री वितरित करने की अनुमति के लिए गुरुवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरीओम सिंह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम शासन के ‘तिथि भोजन’ कार्यक्रम और संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। उनका उद्देश्य जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराकर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।