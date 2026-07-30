Kanpur News: जन्मदिन स्कूलों में मनाने को बीएसए से मिले अमिताभ
Kanpur News: कानपुर के आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेई ने अपने जन्मदिन पर परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को स्टेशनरी और स्कूल बैग बांटने की अनुमति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। यह कार्यक्रम शासन के ‘तिथि भोजन’ कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराकर उनके शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करना है।
Kanpur News: कानपुर। आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेई ने अपने जन्मदिवस पर परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को स्टेशनरी, स्कूल बैग एवं अन्य शैक्षिक सामग्री वितरित करने की अनुमति के लिए गुरुवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरीओम सिंह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम शासन के ‘तिथि भोजन’ कार्यक्रम और संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। उनका उद्देश्य जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराकर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है।
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