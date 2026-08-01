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Kanpur News: कानपुर मेट्रो के तीन स्टेशनों पर पुस्तक मेले की धूम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर मेट्रो यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के साथ-साथ पुस्तक संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए कानपुर सेंट्रल, बड़ा चौराहा और मोती झील मेट्रो स्टेशनों पर विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से पुस्तक मेलों का आयोजन कर रहा है। एनसीएमसी गो-स्मार्ट कार्डधारकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है।

Kanpur News: कानपुर मेट्रो के तीन स्टेशनों पर पुस्तक मेले की धूम

Kanpur News: कानपुर। कानपुर मेट्रो यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और समृद्ध यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी यात्रा को ज्ञानवर्धक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए निरंतर नए प्रयास करता रहा है। इसी क्रम में पुस्तक संस्कृति को प्रोत्साहित करने और यात्रियों को एक समृद्ध अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से कानपुर सेंट्रल, बड़ा चौराहा और मोती झील मेट्रो स्टेशनों पर विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से पुस्तक मेलों का आयोजन किया गया है। कानपुर मेट्रो के एनसीएमसी गो-स्मार्ट कार्डधारकों को यहां पुस्तकों की खरीद पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जा रही है।

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