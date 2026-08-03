Kanpur News: बाजार करने के दौरान मोबाइल व नगदी पार
Kanpur News: कानपुर देहात के गोविन्द बाबू ने पुलिस को आवेदन देकर बताया कि उनकी पत्नी का पर्स बाजार में गिर गया था, जिसमें 12 हजार रुपये और मोबाइल था। पर्स एक बालिका ने उठाकर बेच दिया। जब उन्होंने सामान वापस मांगा, तो आरोपी ने गाली-गलौज की। अब पीड़ित पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहा है।
Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर के वार्ड 11 गांधी पार्क निवासी गोविन्द बाबू ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मोबाइल व नकदी वापस न देने के साथ गाली-गलौज करने का प्रार्थना पत्र दिया है। गांधी पार्क निवासी पीड़ित गोविन्द ने बताया रविवार को वह साप्ताहिक बाजार में करीब 7 बजे अपनी पत्नी सोनी के साथ बाजार आया था। सब्जी लेते समय उसकी पत्नी ने पर्स सब्जी के झोले में डाला था, जो कहीं गिर गया। पर्स में करीब 12 हजार रुपये नकद, मोबाइल मौजूद था। पूछने पर सब्जी वाले ने बताया कि पर्स एक बालिका ने उठाया था। जब उसने अशोक नगर निवासी संजय की पुत्री पर्स व मोबाइल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने वह मोबाइल रूरा रोड अग्नू गुमटी के पास शंकर दयाल नगर निवासी विवेक कश्यप को कुछ रुपये लेकर बेंच दिया।
इस पर उसने विवेक कश्यप से मोबाइल व सामान वापस मांगा तो वह भड़क गया और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मोबाइल न देने की बात कही। इस पर पीड़ित ने कोतवाली पहुंच पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की है।
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