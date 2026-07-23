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Kanpur News: बिलिंग, मीटरिंग और कलेक्शन के छह एक्सईएन को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के केस्को की एमडी नेहा जैन ने बिलिंग, मीटरिंग और कलेक्शन में कार्यरत छह एक्सईएन को सुस्ती के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले तीन महीनों में कार्य में कमी और शिकायतों का समय पर निस्तारण न होने से उपभोक्ता परेशान हैं। इनसे एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है।

Kanpur News: बिलिंग, मीटरिंग और कलेक्शन के छह एक्सईएन को नोटिस

Kanpur News: कानपुर। केस्को एमडी नेहा जैन ने बिलिंग, मीटरिंग और कलेक्शन में तैनात सभी छह एक्सईएन को काम में सुस्ती बरतने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले तीन महीने में इनके काम में बेहद सुस्ती आई है। शिकायतों का तेजी से निस्तारण न होने से उपभोक्ता परेशान हैं। एमडी ने हेल्पडेस्क और हेल्पलाइन पर आई शिकायतों की समीक्षा करने के बाद यह एक्शन लिया है। इन्हें एक सप्ताह के भीतर कारण बताने को कहा गया है और जवाब से संतुष्ट न होने पर कार्रवाई की जाएगी। एमडी ने शिकायतों का निस्तारण समय से करने के निर्देश दिए हैं।

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