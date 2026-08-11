Kanpur News: ओवरऑल रैंक में सुधार, राजस्व ने कराई किरकिरी

Kanpur News: कानपुर जिले की सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में जुलाई में चार पायदान सुधार हुआ। जुलाई में जिला 56वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि विकास कार्यों में 14वां और राजस्व कार्यों में 65वां स्थान रहा। विकास कार्यों की रैंकिंग में अप्रैल से जुलाई के बीच 27 पायदान का सुधार हुआ है।

Kanpur News: कानपुर। जिले की सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में जुलाई में चार पायदान सुधार हुआ। जून में 60वें स्थान पर रहा जिला जुलाई में 56वें स्थान पर पहुंच गया। हालांकि, समग्र रैंकिंग में सुधार के बावजूद राजस्व विभाग का प्रदर्शन अब भी जिले की कमजोर कड़ी बना हुआ है। जुलाई में विकास कार्यों में कानपुर 14वें स्थान पर, जबकि राजस्व कार्यों में जिला 65वें स्थान पर रहा। वहीं जून में विकास कार्यों की रैंकिंग 24वें और राजस्व कार्यों की रैंकिंग 69वें स्थान पर थी। इस तरह एक महीने में विकास कार्यों की रैंकिंग में 10 पायदान और राजस्व कार्यों में चार पायदान का सुधार हुआ। सीएम कार्यालय से प्रत्येक माह विकास एवं राजस्व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की जाती है। इसमें तय योजनाओं की प्रगति को देखकर प्रदेश के सभी जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है।

विकास कार्यों की रैंकिंग सीएम डैशबोर्ड के विकास कार्यों के मूल्यांकन में दिव्यांग पेंशन, मातृत्व एवं बालिका कल्याण, बिजली आपूर्ति, सड़क निर्माण, शिक्षा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ओडीओपी वित्त पोषण और जल जीवन मिशन समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति शामिल है। विकास कार्यों में जिले का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। बीते माह की रैंक को देखें तो अप्रैल में कानपुर 41वें स्थान पर था। जून में यह 24वें स्थान पर पहुंचा और जुलाई में 14वीं रैंक हासिल की। यानी अप्रैल से जुलाई के बीच विकास कार्यों की रैंकिंग में 27 पायदान का सुधार हुआ। विकास कार्यों के प्रदर्शन में सुधार का असर अब पूरी रैंकिंग पर भी दिखाई देने लगा।

राजस्व कार्यों की रैंकिंग मई में जिले की समग्र रैंकिंग 70वें से सुधरकर 60वें स्थान पर पहुंची थी। जून में यह 60वें स्थान पर ही रही, जबकि जुलाई में चार पायदान सुधार के साथ 56वें स्थान पर पहुंच गई। राजस्व विभाग की स्थिति में भी जुलाई में सुधार हुआ, लेकिन जिला अभी निचले पायदानों पर है। जून में राजस्व कार्यों की रैंकिंग 69वीं थी, जो जुलाई में सुधरकर 65वीं हुई। राजस्व कार्यों में वसूली, लंबित प्रकरणों के निस्तारण और ऑनलाइन फीडिंग जैसे मानकों का प्रदर्शन जिले की रैंकिंग को प्रभावित कर रहा है।