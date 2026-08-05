Kanpur News: मंडलीय में जीता मेडल, अब दिखाएंगे राज्यस्तर पर दम

Kanpur News: कानपुर। विष्णुपुरी ​स्थित सेठ मोतीलाल खेड़िया सनातन धर्म इंटर कॉलेज में बुधवार को 70वीं जनपदीय व मंडलीय तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई। इसमें अंडर-14, अंडर-17 व अंडर-19 आयु वर्ग के बालक-बालिका खिलाड़ियों ने इंडियन और रिकर्व राउंड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक कमल किशोर गुप्ता, प्रधानाचार्या व आयोजन अध्यक्ष सुमन चंदोला ने किया। संचालन मंडलीय क्रीड़ा सचिव अनुराग मिश्रा ने किया। इसके आधार पर टीम का चयन किया गया। इंडियन राउंड के (अंडर-14 बालक) में युवराज सिंह (तुलसी मेमोरियल कॉलेज), सारांश (सेठ मोतीलाल केडिया इंटर कॉलेज), (अंडर-17 बालक) में विशाल कुमार (श्रीराम लला इंटर कॉलेज), मनीष कुमार (बीएनएसडी इंटर कॉलेज), आर्यन यादव (भानु प्रताप एजुकेशन), शाश्वत शुक्ला (मॉडर्न कार्मेल स्कूल), (अंडर-19 बालक) में आर्यन प्रसाद (सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज), उत्कर्ष (राष्ट्रीय इंटर कॉलेज), अक्षम शर्मा (राष्ट्रीय इंटर कॉलेज) एवं आदित्य (स्नेहरी इंटर कॉलेज) और (अंडर-17 बालिका) में सुहानी तिवारी, शिवानी दिवाकर एवं महक पाल (तीनों सेठ मोतीलाल केडिया इंटर कॉलेज) शामिल हैं।