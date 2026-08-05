Kanpur News: मंडलीय में जीता मेडल, अब दिखाएंगे राज्यस्तर पर दम
Kanpur News: कानपुर में सेठ मोतीलाल खेड़िया सनातन धर्म इंटर कॉलेज में 70वीं जनपदीय एवं मंडलीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। चयनित खिलाड़ियों में कई स्कूलों के प्रतिभागी शामिल हैं।
Kanpur News: कानपुर। विष्णुपुरी स्थित सेठ मोतीलाल खेड़िया सनातन धर्म इंटर कॉलेज में बुधवार को 70वीं जनपदीय व मंडलीय तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई। इसमें अंडर-14, अंडर-17 व अंडर-19 आयु वर्ग के बालक-बालिका खिलाड़ियों ने इंडियन और रिकर्व राउंड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक कमल किशोर गुप्ता, प्रधानाचार्या व आयोजन अध्यक्ष सुमन चंदोला ने किया। संचालन मंडलीय क्रीड़ा सचिव अनुराग मिश्रा ने किया। इसके आधार पर टीम का चयन किया गया। इंडियन राउंड के (अंडर-14 बालक) में युवराज सिंह (तुलसी मेमोरियल कॉलेज), सारांश (सेठ मोतीलाल केडिया इंटर कॉलेज), (अंडर-17 बालक) में विशाल कुमार (श्रीराम लला इंटर कॉलेज), मनीष कुमार (बीएनएसडी इंटर कॉलेज), आर्यन यादव (भानु प्रताप एजुकेशन), शाश्वत शुक्ला (मॉडर्न कार्मेल स्कूल), (अंडर-19 बालक) में आर्यन प्रसाद (सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज), उत्कर्ष (राष्ट्रीय इंटर कॉलेज), अक्षम शर्मा (राष्ट्रीय इंटर कॉलेज) एवं आदित्य (स्नेहरी इंटर कॉलेज) और (अंडर-17 बालिका) में सुहानी तिवारी, शिवानी दिवाकर एवं महक पाल (तीनों सेठ मोतीलाल केडिया इंटर कॉलेज) शामिल हैं।
रिकर्व राउंड के (अंडर-17 बालक) में जतिन गुलाटी (शिवानी इंटर कॉलेज), (अंडर-19 बालक) में अनिल कुमार (श्रीराम लला इंटर कॉलेज) शामिल हैं। इस मौके पर अजय पाठक, जिला क्रीड़ा सचिव सत्य प्रकाश तिवारी, डॉ. अजीत सिंह, सैयद सऊद अली, हरिकिशन शुक्ल, निकिता, मनीष कुमार मौर्य, आयोजन सचिव ओम प्रकाश, वासुदेव आदि मौजूद रहे। मुख्य निर्णायक राजेंद्र सिंह यादव ने प्रतियोगिता के परिणाम घोषित करते हुए चयनित खिलाड़ियों की सूची जारी की।
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