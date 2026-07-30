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Kanpur News: सर्पदंश से मासूम बच्ची की चली गई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर देहात के कांधी की मडै़या गांव में एक सात साल की बच्ची को सर्पदंश ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। परिजन उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज अकबरपुर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बच्ची की मां की हालत भी खराब हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

Kanpur News: सर्पदंश से मासूम बच्ची की चली गई जान

Kanpur News: कानपुर देहात। जनपद में बारिश के बाद जहरीले सापों का खतरा बढ़ता जा रहा है। डेरापुर थाना क्षेत्र के कांधी की मडै़या गांव की सात साल की एक बच्ची की सर्पदंश से हालत बिगड़ गई। परिजन उसको गंभीर हालत में उपचार के लिए मेडिकल कालेज अकबरपुर लाए । यहां मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। इससे कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ग्राम कांधी की रहने वाली सात वर्षीय खुशी पुत्री स्व. योगेंद्र प्रताप बुधवार रात में घर के अंदर लेटी थी। मध्यरात्रि में सोते समय सर्पदंश से उसकी हालत बिगड़ गई।

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परिजन उसको गंभीर हालत में मेडिकल कालेज अकबरपुर लाए। यहां से परिजन उसको झाड़-फूंक कराने के लिए अपने साथ ले गए। इससे उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। गुरूवार दोपहर में परिजन उसको फिर से मेडिकल कालेज अकबरपुर लाए। यहां मौजूद डॉ. निशांत पाठक ने जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत से उसकी मां कल्याणी देवी बदहवास हो गई। अस्पताल से भेजी गई सूचना पर डेरापुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर डेरापुर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि पूछताछ में परिजनों ने सर्पदंश से घटना होने की बात कही हे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।

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