Kanpur News: 650 कपड़ों से बने झोलों का वितरण किया
Kanpur News: कानपुर में फिक्की फ्लो ने चेयरपर्सन अंकिता गर्ग के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए झोला वितरण अभियान चलाया। इस अभियान में 650 कपड़ों से बने झोलों का वितरण किया गया। सभी को सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर पुनः उपयोग योग्य झोलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
Kanpur News: कानपुर। फिक्की फ्लो कानपुर चैप्टर ने चेयरपर्सन अंकिता गर्ग के नेतृत्व में कानपुर प्लॉगर्स फाउंडेशन के सहयोग से प्रोजेक्ट पुनर्निर्माण के अंतर्गत फूलबाग क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को समर्पित झोला वितरण अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 650 कपड़ों से बने पर्यावरण-अनुकूल झोलों का वितरण किया गया। सभी को सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर पुनः उपयोग योग्य कपड़े के झोलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर शिखा वैद, डॉ. संजीवनी शर्मा (कानपुर प्लॉगर्स फाउंडेशन), अनूप द्विवेदी एवं सचिन आदि मौजूद थे।
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