Kanpur News: जागा जल निगम पर नहीं मिला काले पानी का फाल्ट

Kanpur News: कानपुर, दक्षिण संवाददाता। जूही समेत करीब डेढ़ दर्जन मोहल्लों में एक साल से चली आ रही काले और दूषित पानी की समस्या को लेकर मंगलवार को भी लोगों को राहत नहीं मिल सकी। सोमवार को महिला पार्षद के धरने के बाद मंगलवार सुबह जल निगम की टीम मौके पर पहुंची और दो स्थानों पर गड्ढे खोदकर पाइपलाइन का फाल्ट तलाशा, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी खराबी का पता नहीं चल सका। शाम को कर्मचारी गड्ढों को मिट्टी से पाटकर वापस लौट गए। इससे क्षेत्रीय लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। जूही के संत रविदास नगर, बाथम का हाता, राखी मंडी, विनोबा नगर, बारादेवी, लक्ष्मणपुरवा समेत करीब डेढ़ दर्जन मोहल्लों में रहने वाले 10 हजार से ज्यादा की आबादी दूषित और काला पानी पीने को मजबूर है।