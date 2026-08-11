Kanpur News: जागा जल निगम पर नहीं मिला काले पानी का फाल्ट
Kanpur News: कानपुर के जूही क्षेत्र में डेढ़ दर्जन मोहल्लों में पिछले एक साल से लोग दूषित और काले पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। महिला पार्षद के धरने के बाद जल निगम की टीम ने पाइपलाइन का फाल्ट तलाशने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लोगों में नाराजगी बढ़ रही है क्योंकि उन्हें साफ पानी की आपूर्ति नहीं मिल रही।
Kanpur News: कानपुर, दक्षिण संवाददाता। जूही समेत करीब डेढ़ दर्जन मोहल्लों में एक साल से चली आ रही काले और दूषित पानी की समस्या को लेकर मंगलवार को भी लोगों को राहत नहीं मिल सकी। सोमवार को महिला पार्षद के धरने के बाद मंगलवार सुबह जल निगम की टीम मौके पर पहुंची और दो स्थानों पर गड्ढे खोदकर पाइपलाइन का फाल्ट तलाशा, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी खराबी का पता नहीं चल सका। शाम को कर्मचारी गड्ढों को मिट्टी से पाटकर वापस लौट गए। इससे क्षेत्रीय लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। जूही के संत रविदास नगर, बाथम का हाता, राखी मंडी, विनोबा नगर, बारादेवी, लक्ष्मणपुरवा समेत करीब डेढ़ दर्जन मोहल्लों में रहने वाले 10 हजार से ज्यादा की आबादी दूषित और काला पानी पीने को मजबूर है।
इसको लेकर आक्रोशित लोगों के साथ ही पार्षद शालू सुनील कनौजिया ने सोमवार को गड्ढे में उतरकर प्रदर्शन करने के साथ ही जल निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। प्रदर्शन के बाद मंगलवार सुबह जल निगम की टीम मौके पर पहुंची और दो जगहों पर गड्ढे खुदवाए, लेकिन काले पानी की सप्लाई की वजह का पता नहीं लगा सकी। शाम तक फाल्ट नहीं मिलने पर कर्मचारी गड्ढे को मिट्टी से पाटकर चले गए। जलकल जोन तीन के अधिशासी अभियंता सचिन ने बताया कि काले पानी की सप्लाई को लेकर फाल्ट तलाशा जा रहा है। फाल्ट मिलने के बाद मरम्मत करवाकर जलापूर्ति सुचारू कराई जाएगी।
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