Kanpur News: शहर दक्षिण की छह लाख की आबादी को नहीं मिला पानी

Kanpur News: कानपुर। 20 दिन के भीतर शहर दक्षिण की आबादी को एक बार फिर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जल निगम ने गंगा बैराज से जलापूर्ति को रोक दिया है। लिहाजा, कंपनीबाग से शास्त्री नगर नौबस्ता तक के इलाकों में लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ा। सोमवार की रात मरम्मत कार्य पूरा नहीं हुआ तो जल संकट मंगलवार को भी हो सकता है। कंपनीबाग से रावतपुर मार्ग पर जलकल डॉट नाले की मरम्मत का कार्य कर रहा था। शनिवार रात डॉट नाले की मरम्मत का काम चल रहा था, तभी जल निगम की पेयजल पाइप लाइन डैमेज हो गई, जिससे पानी बाहर फैलने लगा। सूचना मिलने पर जल निगम ने कंपनी बाग से शहर दक्षिण के वॉल्व को बंद कर दिया। ऐसे में बिना सूचना शहर दक्षिण की जलापूर्ति दो दिन के लिए तीन अगस्त तक बंद हो गई। रविवार को जल निगम की टीम ने पाइप लाइन को खाली करने का काम शुरू किया। 24 घंटे पाइप में भरे पानी को निकालने का काम चलेगा। सोमवार को पाइप लाइन लीकेज की मरम्मत का काम जल निगम करेगा। अधिकारी अगले सोमवार को काम पूरा हो पाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। क्योंकि मरम्मत के समय कोई दूसरा फॉल्ट मिल गया, तो मरम्मत कार्य में और समय लग सकता है。