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Kanpur News: बारिश के कारण फॉल्ट से 50 मोहल्लों की बिजली गुल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में रविवार रात तेज बारिश के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। बड़े फॉल्ट देर रात तक बने रहे, जिससे शहर के 50 से अधिक मोहल्लों में बिजली गुल रही। कई इलाकों में हाईटेंशन लाइन के फॉल्ट हो गए, और मरम्मत के बावजूद सोमवार को भी बिजली बाधित रही।

Kanpur News: बारिश के कारण फॉल्ट से 50 मोहल्लों की बिजली गुल

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बारिश की वजह से शहर में बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई है। रविवार रात हुई तेज बारिश के बाद बड़े फॉल्ट तो देर रात तक बने, लेकिन गली-मोहल्लों के लोकल फॉल्ट न बनने से रात भर बिजली गुल रही। सुबह मरम्मत का काम शुरू हुआ तो सोमवार को दोपहर बाद फिर से बिजली बारिश की वजह से गुल हो गई। कई इलाकों में हाईटेंशन लाइन के फॉल्ट हो गए, जिससे बिजली बाधित रही। देर रात तक फॉल्ट बनाए गए जिससे 50 से अधिक मोहल्लों की बिजली आपूर्ति बाधित रही। जूही कला, नक्षत्र वाटिका, बर्रा बाईपास, सचान चौराहा की बिजली पांच घंटे तक बाधित रही।

हैरिसगंज, शांति नगर की बिजली शाम साढ़े चार बजे बारिश होने के वक्त गुल हुई और देर रात बहाल हो सकी। इसी तरह नौबस्ता, ट्रांसपोर्ट नगर, बाबूपुरवा, पनकी बी ब्लॉक, चीनापार्क सबस्टेशन दलेलपुरवा, आलम मार्केट, बेवीज कंपाउंड, शिवकटरा, तात्याटोपे नगर, जरौली फेज-1, आजाद नगर तिलक चौराहा, ई ब्लॉक श्याम नगर, दहेली सुजानपुर समेत 50 से अधिक मोहल्लों में बिजली संकट रहा।

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