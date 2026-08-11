Kanpur News: हरजेंदर नगर से केडीए चौराहे तक गरजा बुलडोजर
Kanpur News: कानपुर में चकेरी क्षेत्र में फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर निगम ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। जेसीबी मशीन की मदद से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। एक दुकानदार से ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।
Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। चकेरी में कई स्थानों पर फुटपाथ और सड़क तक अतिक्रमण करने की वजह से लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है। इसे देखते हुए नगर निगम की टीम ने मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम की टीम पहुंची और जेसीबी से स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण गिराए। इस दौरान ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। नगर निगम जोन-2 के जोनल प्रभारी ध्रुव कुमार यादव और आरआई सौरभ त्रिपाठी के नेतृत्व में मंगलवार को अतिक्रमण दस्ता हरजेंदर नगर पहुंचा। यहां फुटपाथ पर अतिक्रमण किए लोगों को चेतावनी दी गई तो कुछ ने पहले ही अपनी दुकान का सामान समेट लिया।
इसके बाद हरजेंदर नगर चौराहा से केडीए चौराहा तक सड़क के दोनों तरफ जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाते हुए एक ट्रक भरकर ट्राली, तख्त, काउंटर, ठेला-ठेलियां जब्त किया गया। सड़क तक काउंटर लगाए एक दुकानदार से ढाई हजार रुपये जुर्माना भी वसूला गया।अतिक्रमणकारियों को दोबारा अवैध कब्जे करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।