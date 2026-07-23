Kanpur News: जरीबचौकी आरओबी कार्य में सीवर लाइन शिफ्टिंग का काम शुरू

Kanpur News: कानपुर। जरीब चौकी पर बनने वाले एलिवेटेड ओवरब्रिज निर्माण का कार्य अब रफ्तार पकड़ने लगा है। गुरुवार को जल निगम ने लाइन ​शिफ्टिंग कार्य करते हुए खोदाई काम शुरू किया। यह कार्य अगले साल 14 मार्च-2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस चक्कर में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी काम लटका है। उत्तरप्रदेश जल निगम (नगरीय) के सहायक अ​भियंता पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि भूमि पूजन कर बृहस्पतिवार को कालपी रोड पर दर्शनपुरवा में जेके जूट मिल गेट के बाहर से खोदाई का कार्य शुरू कराया गया है। यहां सीवर लाइन ​शिफ्टिंग का कार्य कराया जाएगा।

​लाइन शिफ्टिंग के लिए लागत 2230.16 लाख रुपये रखी गई है। इसके लिए गाजियाबाद की मेसर्स गुप्ता एसोसिएट को ठेका दिया गया है जो 14 मार्च-2027 को ​लाइन शिफ्टिंग का कार्य पूरा कर लेगी। इसके तहत पुरानी सीवर लाइन को हटाकर 600 से 900 एमएम की 1043 मीटर और 1400 से 1800 एमएम की 1033 मीटर नई लाइन डाली जाएगी।जरीबचौकी आरओबी के लिए बजट मार्च-2025 में मिल गया था। करीब 1769 मीटर लंबे इस आरओबी बनाने के लिए 320.60 करोड़ रुपये सेतु निगम को 22 मार्च-2025 को स्वीकृत हुए थे और उसी साल सितंबर में पहली किस्त में 112 करोड़ रुपये भी जारी हो गए थे। इस आरओबी के निर्माण के लिए ऋषिकेश की हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी को अक्टूबर में टेंडर आवंटित हुआ था।