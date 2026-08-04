Kanpur News: ताइक्वांडो में कानपुर ने जीते 48 स्वर्ण पदक

Kanpur News: कानपुर। प्रमुख संवाददाता लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 42वीं सब-जूनियर, 10वीं कैडेट, 44वीं जूनियर व 43वीं सीनियर क्योरुगी-पूमसे राज्य ताइक्वांडो चैम्पियनशिप संपन्न हुई। क्योरुगी स्पर्धा में कानपुर के खिलाड़ियों ने 48 स्वर्ण, 11 रजत और 5 कांस्य पदक जीता। वहीं, पूमसे स्पर्धा में खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण और दो रजत पदक जीते।क्योरुगी में शशांक त्रिपाठी, अविका चौरसिया, तन्मय त्रिपाठी, आस्था, प्रत्यय पटेल, आर्यन गुप्ता, अस्तित्व, आराध्या दुबे, कार्तिक दुबे, अभिराज सिंह सागर, शिवांश सचान, आलिया सागर, आख्या वर्मा, अन्या, नीलाम्बर, यानुश, विधिमा शुक्ला, निधि कश्यप, आशी दीक्षित, जान्हवी राज, विधि, रुद्र, वैष्णवी, हर्षित, अनन्य, छवि, उन्नति सोनी, महिमा ठाकुर, मान्या कटियार, अदिति श्री चंदेल, उज्ज्वल प्रताप सिंह, आर्यन सिंह आरआर, देवांश त्रिपाठी, धर्मकृत देव चंदेल, आरिकेत श्रीवास्तव, आदित्य कुमार, विभा शुक्ला, सौम्या यादव, तनिष्क राज ठाकुर, कार्तिकेय यादव, जयदीप तिवारी, अनन्य यादव, मोहम्मद अरीब अंसारी, त्रिशा वर्मा, उत्कर्ष यादव, राजवर्धन सिंह, कुशाग्र शुक्ला, देवांश वर्मा और भुनेश कुमार ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीता।