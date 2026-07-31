Kanpur News: करोड़ों की अधूरी परियोजनाएं लोगों को दे रही दर्द

Kanpur News: करोड़ों की अधूरी परियोजनाएं लोगों को दे रही दर्द
Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। जिले में करोड़ों की लागत वाली परियोजनाएं समय सीमा बीतने के बाद भी अधूरी हैं। रूरा में अंडर पास और पूर्व राष्ट्रपति के गांव में सीएचसी का कार्य अधूरा है। सरवनखेड़ा में आवासीय विद्यालय तथा भोगनीपुर में सुंदरीकरण कार्य भी पूरा नहीं हुए हैं, जिससे जनता में निराशा है।
Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। जिले में समय सीमा बीतने के बाद भी करोड़ों की लागत वाली परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो सकी। रूरा में अंडर पास का निर्माण समय सीमा बीतने के डेढ साल बाद भी अधूरा होने से जहाँ लोगो को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति के पैतृक गांव परौख में बन रहे सीएचसी का निर्माण अवधि बीतने के बाद भी पूरा नहीं होने से आसपास के लोगों को नजदीक इलाज मिलने का अभी तक इंतजार है। अधूरी पड़ी सह परियोजनाएं जहाँ लोगों को दर्द दे रही हैं। वहीं अवधि बीतने के बाद भी सरवनखेड़ा में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय व भोगनीपुर स्थित भेागीसागर के संुदरीकरण का काम अधूरा पड़ा होने से लोगों में निराशा है।
छह साल में बनना था अंडरपास, दो साल में भी अधूरा
रूरा।नगर पंचायत रूरा में रेलवे के ओवरब्रिज निर्माण के दौरान अस्पताल, थाना व बैक आदि के काम से आने जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए वर्ष 2024 में 8 करोड़ की लागत से अंडर पास का निर्माण स्वीकृत हुआ था। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया था। उस समय इसका निर्माण छह माह में कराने की घेाषणा की गई थी, लेकिन दो वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक अंडरपास का निर्माण अधूरा पड़ा है। पुराने अंडरपास में जलभराव के चलते मजबूरी में लोग रेल ट्रैक पार करते समय हादसे का शिकार हो रहे हैं। जबकि ओवर ब्रिज से आने जाने में दो किलो मीटर का चक्कर काटना पड़ रहा है। रेलवे के जेई विपिन चौधरी ने बताया कि बारिश के बाद अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
पूर्व राष्ट्रपति के पैतृक गांव का सीएचसी भवन भी अधूरा
डेरापुर ब्लॉक के परौंख निवासी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव में 25 मार्च 2021 को 768.84 लाख रुपये की लागत वाले सीएचसी के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। शुरुआत में एक करोड़ की राशि भी उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन कार्यदायी संस्था की धीमी चाल के चलते समय सीमा बीतने के बाद भी अभी तक काम पूरा नहीं हो सका। पांच साल बाद भी भवन निर्माण अधूरा होने से परौंख के साथ ही आसपास के एक दर्जन गांवों के करीब पचास हजार से अधिक आबादी को नजदीक ही उपचार की सुविधा मिलने का इंतजार है। सीएमओ कार्यालय के जेई देवराज सिंह ने बताया कि हाल ही में कार्यभार ग्रहण किया है। प्रगति रिपोर्ट तलब करने व निरीक्षण के बाद अधूरा काम जल्द पूरा कराया जाएगा।
छह साल मे नहीं बन पाया आवासीय विदयालय
सरवनखेड़ा।सरवनखेड़ा के कमलानगर गांव में आश्रम पद्धति के आवासीय विद्यालय का निर्माण 20 जनवरी 2020 को शुरू हुआ था।
चौबीस करोड़ की लागत वाले इस विद्यालय भवन का निर्माण छह साल बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। कभी बजट की कमी तो कभी कार्य दाई संस्था की धीमी चाल के कारण अभी तक इसके निर्माण पूरा होने का इंतजार है। निर्माण कार्य करा रही संस्था के सुपरवाइजर संतोष यादव ने बताया कि पहले के टेंडर की प्रकिया में सब कुछ बन चुका है अभी नवंबर में नए आवास का टेंडर हुआ है। उन्होंने 2027 में भवन पूरा होने की उम्मीद जताई।
सुंदरी करण पूरा होने का इंतजार कर रहा भोगीसागर
पुखरायां।भोगनीपुर में स्थित भोगीसागर तालाब का 100.63 करोड़ की लगातर से 29 दिसंबर 2021 से सुंदरीकरण का काम शुरू कराया गया था। पर्यटन विभाग की देखरेख में चल रहे सुंदरीकरण कार्य कराया जा रहा है। इसके तहत यहाँ शौचालय, सीढ़ियां, प्लेटफार्म, इंटरलॉकिंग व लाइटिंग आदि की व्यवस्था की जानी है। यहाँ अभी तक सीढ़िया बनाने के साथ ही तालाब के प्लेटफार्म का काम अधूरा छोड़ दिया गया। तालाब के बगल से इंटरलॉकिंग करवाई गई है। इसे बीच-बीच में छोड़ भी दिया गया। लाइट के खंभे तो गड़े हैं, जिसके तार लटक गए हैं। पर्यटन विभाग का काम देख रहे बचत अधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि कार्यदायी संस्था से प्रगति रिपोर्ट तलब करने के बाद ही कुछ बता सकेगे। वहाँ काफी अनियमितताएँ मिलीं थीं।
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