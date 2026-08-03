Kanpur News: चोरों पर नहीं हो रहा नियंत्रण,धड़ाधड़ हो रही वारदातें

Kanpur News: कानपुर देहात में पुलिस बेलगाम चोरों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। चोर लगातार वारदातें कर रहे हैं और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रही है। कई मामलों में तो पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर रही है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है।

Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। जनपद में बेलगाम चोरों पर पुलिस नियंत्रण नहीं कर पा रही है। चोर लगातार वारदातें कर पुलिस को चुनौती देने के साथ ही लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं। अधिकांश मामलों में पुलिस के एसआर बचाने की कवायद में जुटने के साथ जहां कुछ मामलों में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती। वहीं दर्ज वारदातों में चोरों को दबोचना तो दूर पुलिस उनका सुराग तक पाने में नाकाम है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से क्षेत्र के लोगोंं में दहशत का माहौल बना है। जनपद में गश्त पिकेट के नदारद रहने से चोरों ने सक्रियता बढ़ा दी है। बेलगाम चोर घूम-घूम कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रूरा कस्बे के बजरंग नगर मोहल्ले में रहने वाले शिक्षक निर्मल कुमार के घर में 6 अप्रैल को हुई लाखों की चोरी के साथ ही 12 जुलाई को रूरा थाना क्षेत्र के कठारा गांव निवासी किसान अमित पाल व राजकुमार के घरों से लाखों कीमत केे सोने-चांदी के आभूषण, नगदी व सामान चोरी की पुलिस ने रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। परिणाम स्वरूप चोरों ने 29 जुलाई कर रात में अकबरपुर रोड रूरा में रमाकांत मिश्रा के घर में एक और बड़ी चोरी कर पुलिस को चुनौती दे डाली। मामले में चार दिन बीतने के बाद भी पुलिस कार्रवाई बेनतीजा है। जिले में हुई चोरी की बड़ी वारदातों में पुलिस एसआर बचाने की कवायद में जुटी रही। इनके अलावा रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस चोरों को दबोचना तो दूर उनको चिह्नित तक नहीं कर सकी.

चोरी की घटनाएं -डेढ़ माह में चोरी की हुई दस वारदातें

-11जून: मंगलपुर थाना क्षेत्र के फरीदापुर निवासी शशांक की दुकान में ताला तोड़कर साढ़े तीन हजार रुपये,एक चांदी की जंजीर व करीब दस हजार रुपये कीमत का परचून का सामान चोरी।

-22जून:अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र आलमचंद्रपुर गांव में पेट्रोल पंप कर्मी अखिलेश पांडेय , रवींद्र पाल व कैलाश यादव के घरों से करीब पैंतीस लाख के आभूषण,नगदी व कीमती सामान की चोरी।

-26जून: रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भारामऊ गांव निवासी बृजमोहन सिंह के घर से पैंतीस हजार रुपये नगद, सोने चांदी के लाखों कीमत के आभूषण व घर में रखा कीमती सामान चोरी ।

-5 जुलाई:सिकंदरा थाना क्षेत्र के दयानतपुर गांव के जनसेवा केंद्र संचालक अनुराग केे घर से 5 लाख लाखनगद व 5 लाख के आभूषण व कीमती सामान चोरी।

-12 जुलाई: रूरा थाना क्षेत्र के कठारा गांव निवासी किसान अमित पाल व राजकुमार के घरों से लाखों कीमत केे सोने चांदी के आभूषण, नगदी व सामान चोरी ।

-17 जुलाई: मंगलपुर थाना क्षेत्र के जैंतापुर गांव के रहने वाले शिक्षक विजय सिंह भदौरिया के घर से लाखों कीमत के पुराने सोने-चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती सामान चोरी।

-20 जुलाई: अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बाबा सागर में स्थित इनायतपुर के आशीष कुमार के कपड़े की दुकान, बुढ़िया गांव के अकित कुमार के मेडिकल स्टोर व दीपक कुमार की खाद बीज की दुकान से नगदी कपड़े व सामान चोरी।

-26 जुलाई: गजनेर थाना क्षेत्र के कीरतपुर गांव के पास स्थित एक इंटर कालेज में चोरों ने दो बैटरा, सीसीटीवी व डीबीआर आदि चोरी।

-27 जुलाई: भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के चकचालपुर गांव के रहने वाले रामलखन सचान व बृजेंद्र सचान के घर से करीब बीस लाख कीमत के आभूषण, नगदी व सामान की चोरी।

- 1 अगस्त-गजेनर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गोगूमऊ में सेंध लगाकर बबली के घर से लाखों के आभूषण नगदी चोरी।

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