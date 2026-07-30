Kanpur News: विवादों से घिरे झींझक सीएचसी प्रभारी भेजे गए सलेमपुर

Kanpur News: कानपुर देहात। सीएचसी प्रभारी झींझक पर रामपुर टप्पेवान के सीएचओ की ओर से मंगलपुर थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने व इसके विरोध में उनकी पत्नी का सीएमओ दफ्तर पहुंचकर हंगामा कर धरना देना भारी पड़ गया। सीएमओ ने प्रशासनिक आधार पर उनको तत्काल प्रभाव से सीएचसी झींझक से सलेमपुर सीएचसी में स्थानांतरित कर दिया। इसके साथ ही उनको तत्काल वहां का चार्ज छोड़कर नई तैनाती वाले अस्पताल में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। रामपुर टप्पेवान के आरोग्य मंदिर में कार्यरत सीएचओ मनीष कुमार राजपूत ने 27 जुलाई को मंगलपुर थाने में सीएचसी प्रभारी झींझक डॉ पीयूष त्रिपाठी व द्वारिका गंज झींझक के रहने वाले मनीष कुमार के अलावा 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट धमकी देने व अपमानित करने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था।