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Kanpur News: विवादों से घिरे झींझक सीएचसी प्रभारी भेजे गए सलेमपुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर देहात में, मंगलपुर थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने के विरोध में, सीएचसी प्रभारी डॉ. पीयूष त्रिपाठी की पत्नी ने सीएमओ ऑफिस के बाहर हंगामा किया। इसके परिणामस्वरूप, सीएमओ ने उन्हें तुरंत सलेमपुर सीएचसी में स्थानांतरित कर दिया और वहां काम करने का निर्देश दिया।

Kanpur News: विवादों से घिरे झींझक सीएचसी प्रभारी भेजे गए सलेमपुर

Kanpur News: कानपुर देहात। सीएचसी प्रभारी झींझक पर रामपुर टप्पेवान के सीएचओ की ओर से मंगलपुर थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने व इसके विरोध में उनकी पत्नी का सीएमओ दफ्तर पहुंचकर हंगामा कर धरना देना भारी पड़ गया। सीएमओ ने प्रशासनिक आधार पर उनको तत्काल प्रभाव से सीएचसी झींझक से सलेमपुर सीएचसी में स्थानांतरित कर दिया। इसके साथ ही उनको तत्काल वहां का चार्ज छोड़कर नई तैनाती वाले अस्पताल में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। रामपुर टप्पेवान के आरोग्य मंदिर में कार्यरत सीएचओ मनीष कुमार राजपूत ने 27 जुलाई को मंगलपुर थाने में सीएचसी प्रभारी झींझक डॉ पीयूष त्रिपाठी व द्वारिका गंज झींझक के रहने वाले मनीष कुमार के अलावा 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट धमकी देने व अपमानित करने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था।

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इसके विरोध में 28 जुलाई को डॉ पीयूष त्रिपाठी की पत्नी आंकाक्षा त्रिपाठी ने सीएमओ को शिकायती पत्र देकर पति के खिलाफ साजिशन मुकदमा दर्ज कराकर उत्पीड़ित करने का आरोप लगा कार्रवाई का अनुरोध किया था। मामले में संतोषजनक आश्वासन नहीं मिलने पर उन्होने हंगामा करने के साथ ही सीएमओ दफ्तर के बाहर धरना दिया था। इसके बाद विवादों में घिरे झींझक सीएचसी प्रभारी का सीएमओ डॉ. जय गोविंद ने प्रशासनिक आधार पर सलेमपुर सीएचसी के लिए स्थानांतरण कर दिया। उन्होने अपने आदेश में तत्काल सीएचसी झींझक से कार्यभार छोड़कर सीएचसी सलेमपुर में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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