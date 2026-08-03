Kanpur News: पुलिस लाइन में होगा नया साइबर थाना, उद्घाटन आज
Kanpur News: कानपुर के रेलबाजार में स्थित साइबर थाना अब पुलिस लाइन में स्थानांतरित किया जा रहा है। नया भवन तैयार हो गया है, जिसमें एसीपी और एडीसीपी स्तर के अधिकारी बैठेंगे। नया साइबर थाना मंगलवार से काम करना शुरू करेगा, जिससे शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनने व डाटा एनालिसिस के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
Kanpur News: कानपुर। रेलबाजार में संचालित साइबर थाना अब पुलिस लाइन में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके लिए नया भवन बनकर तैयार है। यहां एसीपी और एडीसीपी स्तर के अधिकार बैठेंगे जबकि डीसीपी क्राइम रेलबाजार के पूर्ववत कार्यालय में बैठेंगे। मंगलवार को नए साइबर थाने का उद्घाटन होगा। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वर्तमान में साइबर थाना रेलबाजार में संचालित हो रहा है। थाना प्रभारी समेत एक दर्जन इंस्पेक्टर कार्यरत हैं लेकिन यहां न तो उनके बैठने का उचित स्थान है और न ही डाटा एनालिसिस के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है। ऐसे में पिछले करीब एक साल से साइबर थाने के लिए पुलिस लाइन में भवन निर्माण चल रहा था।
भवन बनकर तैयार होने के बाद अब नया थाना यहीं स्थानांतरित किया जा रहा है। एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि नीचे शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी जबकि उपर टेक्निकल टीम के लिए हाल बनाया गया है जहां डाटा एनालिसिस समेत अन्य कार्य होंगे। यहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। मंगलवार से नया थाना काम करना शुरू कर देगा।
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