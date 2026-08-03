Kanpur News: किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को तीन साल की कैद

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। अमराहट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के घर में घुसकर करीब नौ साल पहले हुई छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-13 ने आरोपित को दोषी सिद्ध होने पर उसको तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। एडीजीसी विकास सिंह ने बताया कि अमराहट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के माता-पिता 7 अक्टूबर 2017 को खेतों पर गए थे।

मामले का विवरण

किशोरी को घर में अकेला देखकर वहीं के रहने वाले अजय सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह ने उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के साथ उसके कपड़े जबरन उतारकर दुष्कर्म का प्रयास किया था। मामले में पीड़िता के पिता ने 10 अक्टूबर 2017 को आरोपित के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने धमकी देने व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने अजय सिंह को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मौजूदा समय में इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-13 में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि मामले में वादी , पीड़िता व गवाहों के बयानों, पुलिस की विवेचना के अनुशीलन के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित अजय सिंह को दोषी सिद्ध होने पर तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर दस हजार रूपये जुर्माना भी किया। उन्होने बताया कि अदालत ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने व जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश किया है.