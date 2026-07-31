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Kanpur News: चढ़ाए गए फूलों की रीसाइकिलिंग को लगेगा मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी संयंत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने जाजमऊ स्थित सिद्धनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर के लिए छोटा मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी की घोषणा की गई, जिससे फूलों की रीसाइक्लिंग होगी। साथ ही, आवारा पशुओं को पकड़ने और सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश भी दिए गए।

Kanpur News: चढ़ाए गए फूलों की रीसाइकिलिंग को लगेगा मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी संयंत्र

Kanpur News: कानपुर। जाजमऊ ​स्थित सिद्धनाथ मंदिर व घाट पर चढ़ाए जाने वाले फूलों के लिए छोटा मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी तैयार किया जाएगा। इससे फूलों व अन्य सामग्री की प्रोसेसिंग कर रीसाइकिलिंग किया जा सकेगा। यह निर्देश नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने जोन-2 के अ​धिशाषी अ​भियंता को दिए। नगर आयुक्त शुक्रवार को शहर के मंदिरों का निरीक्षण करने निकले ​थे। सबसे पहले वह जाजमऊ के सिद्धनाथ मंदिर व घाट पहुंचे और सीएमवीएनवाई के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्हें बताया गया कि बाबा सिद्धनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इसे पर्यटन स्थल की तरह विकसित किया जा रहा है। वह सिद्धनाथ श्मशान घाट विद्युत शवदाह गृह (क्रेमिटोरियम) भी गए।

छह माह बाद भी इसका संचालन शुरू न होने पर नाराजगी जताई। जोनल अभियंता से कहा कि संचालन क्यों शुरू नहीं हुआ, तीन दिन में कारण स्पष्ट करें। लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करें। इस दौरान जलकल महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी, जोनल अधिकारी ध्रुव नारायण, जोनल अभियंता दिवाकर भास्कर, जोनल स्वच्छता अधिकारी सुशील कुमार आदि भी मौजूद रहे।नगर आयुक्त परमट स्थित आनंदेश्वर मंदिर भी गए। मंदिर के कॉरिडोर के पास काफी संख्या में आवारा घूमते पशु मिले। सावन मास में नियमित अभियान चलाते हुए आवारा पशुओं को पकड़ने के निर्देश दिए। नाली कवर की जाली टूटी थी। जोनल अभियंता को मंदिर मार्ग पर जहां भी नाली व उस पर रखी जाली क्षतिग्रस्त हैं, सावन के पहले सोमवार से पहले बदलने के निर्देश दिए। सावन मास में 24 घंटे मंदिर परिसर व आसपास सफाई व्यवस्था की जाएं। इस दौरान वार्ड-42 के पार्षद जितेंद्र बाजपेयी, अपर नगर आयुक्त अनूप कुमार, जोनल अधिकारी राजेश कुमार, जोनल अभियंता मीनाक्षी अग्रवाल, जोनल स्वच्छता अधिकारी मो फहीम रहे।

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