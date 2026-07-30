Kanpur News: एक सप्ताह में करें जननी सुरक्षा के लंबित भुगतान
Kanpur News: कानपुर में जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतान की समीक्षा के लिए सीएमओ कार्यालय में बैठक हुई। शिवराजपुर, कल्याणपुर और बिधनू में 66% और 69% भुगतान हुआ है। सीएमओ ने सभी संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित भुगतान करने का निर्देश दिया है।
Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतान की समीक्षा को लेकर गुरुवार शाम सीएमओ कार्यालय में बैठक हुई। ब्लॉक स्तर पर शिवराजपुर में 66, कल्याणपुर और बिधनू में 69 प्रतिशत भुगतान ही हो सका है। सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित भुगतान पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं मेडिकल कॉलेज ने 55 प्रतिशत, कांशीराम चिकित्सालय ने 64 और डफरिन अस्पताल ने 65 प्रतिशत भुगतान किया है। संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों से कहा गया कि व्यक्तिगत रुचि लेकर एक सप्ताह में लंबित भुगतान निपटाएं।
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