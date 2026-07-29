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Kanpur News: डायरिया से बचाव के बताए तरीके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में विश्व ओआरएस दिवस पर सीएमओ कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। 'डायरिया से डर नहीं' थीम के अंतर्गत, विशेषज्ञों ने बताया कि ओआरएस और जिंक का उपयोग करके डायरिया को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यक्रम में पांच साल तक के बच्चों को सुरक्षा टिप्स दिए गए।

Kanpur News: डायरिया से बचाव के बताए तरीके

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता विश्व ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) दिवस पर बुधवार को सीएमओ कार्यालय स्थित सभागार में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। डायरिया से डर नहीं” के तहत आयोजित कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि ओआरएस-जिंक है साथ तो डायरिया से डरने की नहीं कोई बात। सीएमओ डॉ. हरि दत्त नेमी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पांच साल तक के बच्चों को डायरिया से सुरक्षित बनाने के जरूरी टिप्स दिए। यहां डॉ. रमित रस्तोगी, डा. कैलाश चंद्रा, डॉ. एसपी यादव, डॉ. राजेश्वर आदि रहे।

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