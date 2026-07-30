Kanpur News: वेज बिरयानी कारीगर को कुचलने वाले को निजी मुचलके पर छोड़ा

Kanpur News: कानपुर, दक्षिण संवाददाता। संजय वन में काल बनकर दौड़ी सफारी गाड़ी से वेज बिरयानी कारीगर की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपित चालक को निजी मुचलके पर छोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि बीएसी (ब्लड एल्कोहल कंसन्ट्रेशन) टेस्ट में शराब की पुष्टि नहीं हुई। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। चचेरे भाई की मौत पर पीड़ित ने किदवईनगर थाने में रिपोर्ट कराई है।संजय वन में मंगलवार देर रात करीब 80 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से एक सफारी कार पेड़ को तोड़ने के बाद तीन लोगों को रौंदते हुए निकल गई थी। हादसे में वेज बिरयानी की दुकान चलाने वाले दीपक कुमार पाल के यहां काम करने वाले कानपुर देहात मंगलपुर निवासी चचेरे भाई संतोष पाल की मौत हो गई थी, जबकि दो ग्राहक अभय रावत व शुभम अग्निहोत्री गंभीर रूप से घायल हो गए।