Kanpur News: 60 प्रतिशत अंक वालों को टाटा मोटर्स में आज नौकरी का मौका

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। 60 प्रतिशत से अधिक अंक हाईस्कूल व आईटीआई पाने वाले अभ्यर्थियों को टाटा मोटर्स में नौकरी का बेहतरीन मौका है। 31 जुलाई को आईटीआई पांडु नगर में लग रहे रोजगार मेले में अभ्यर्थी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। लखनऊ प्लांट स्थित टाटा मोटर्स टेंपोरेरी वर्कमैन के अलावा अप्रेंटिसशिप के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने आ रही है। रोजगार मेला सुबह 10 बजे से शुरू होगा। टेम्पोरेरी वर्कमैन के लिए 18 से 32 वर्ष के युवा पात्र हैं। एक वर्ष अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र के साथ फैक्ट्री में काम करने का अनुभव भी होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, पेंटर, वायरमैन, टूल एंड डाई मेकर, सीएनसी, मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएसी, रोबोटिक्स सहित विभिन्न आईटीआई ट्रेडों के अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है।