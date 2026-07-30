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Kanpur News: बंद घर का ताला तोड़कर लाखों के अभूषण नगदी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: रूरा में एचडीएफसी बैंक के पास एक बंद मकान की चोरी की गई। चोरों ने लाखों के सोने चांदी के आभूषण और नगदी चुरा ली। गृहस्वामी यात्रा पर थे और सफाई के लिए आए रिश्तेदार ने चोरी की जानकारी दी। पुलिस ने छानबीन शुरू की है।

Kanpur News: बंद घर का ताला तोड़कर लाखों के अभूषण नगदी चोरी

Kanpur News: रूरा। अकबरपुर रोड रूरा में एचडीएफसी बैंक के पास एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती सामान चोरी कर लिया। गुरूवार सुबह घर की सफाई के लिए पहुंचे उनकिे रिश्तेदार को ताला टूटा मिलने व सामान बिखरा पड़ा मिला। इस पर उन्होने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के साथ अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की है। रूरा कस्बे में अकबरपुर रोड किनारे एचडीएफसी बैंक के सामने मड़ौली गांव के रमाकांत मिश्रा अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। गत 17 जुलाई को वह पत्नी सरोज मिश्रा के साथ अमरनाथ यात्रा पर गए थे। जबकि उनका पुत्र आशुतोष मिश्रा सोमवार को किसी काम से चेन्नई गया था। बुधवार रात में चोरों ने बंद मकान के गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसने के बाद दो कमरों में रखी अलमारियों व बक्से के ताला तोड़कर लाखों कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती समान चोरी कर लिया। गुरूवार सुबह सफाई के लिए उनके घर गए शिवाजी नगर मोहल्ले में रहने वाले सोनू तिवारी गेट का ताला टूटा देख सन्न रह गए। अंदर कमरों के साथ ही अलमारियों के ताले खुले मिलने व सामान बिखरा देख उनको चोरी की जानकारी हुई। इस पर उन्होने गृहस्वामी के साथ ही पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर चौकी इंचार्ज विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। एसओ रूरा सुधीर भरद्वाज ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है। गृहस्वामी के वापस आने व तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी.

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पिकेट ड्यूटी की खामी

-नहीं लगती पिकेट ड्यूटी, गायब रहते गश्ती पुलिस टीम

अकबरपुर रोड रूरा में हुई चोरी की जानकारी होते ही वहां मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों का आरोप है कि इस रोड पर पिकेट ड्यूटी तो लगती ही नहीं है। जबकि गश्ती टीम भी नदारद रहती है। बुधवार रात में कस्बा चौकी के पुलिस कर्मियों की जगह दूसरे हलके के दरोगा रामवीर सिंह, सिपाही सर्वेंद्र कुमार व अवनीश की अकबरपुर रोड रूरा में ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन गश्ती दल के नदारद रहने का फायदा उठाकर चोर लाखों की चोरी करने के बाद आराम से निकल जाने में कामयाब रहे।

सामान्य प्रश्न

चोरी कब हुई थी?
चोरी बुधवार रात में हुई थी।
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