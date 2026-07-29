Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: चिड़ियाघर में मुखौटा पहन मासूम बने ‘टाइगर’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के बच्चों ने बाघों के मुखौटे पहनकर भाग लिया। चिड़ियाघर के निदेशक ने बच्चों को बाघों के जीवन के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर रेस्क्यू किए गए नरसिंहा की दहाड़ सुनकर बच्चे चौंक गए।

Kanpur News: चिड़ियाघर में मुखौटा पहन मासूम बने ‘टाइगर’

Kanpur News: कानपुर। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस चिड़ियाघर में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भ्रमण के लिए आए स्कूलों के बच्चे मुखौटे पहनकर बाघ बने। चिड़ियाघर के निदेशक डॉ. कन्हैया पटेल ने बच्चों को बाघों के जीवन से जुड़ी रोचक जानकारी दी। चिड़ियाघर में रेस्क्यू कर लाए गए भीमकाय नरसिंहा की दहाड़ सुन बच्चे सहम गए। इस मौके पर रेंजर अजय सिंह, फिरोज खान, पशु चिकित्सक मो. नासिर और डॉ. नितेश कुमार कटियार समेत लोग मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:शिकार करना भूल गए 10 केन टाइगर, ताउम्र जू में रहेंगे
ये भी पढ़ें:Barabanki News: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघ संरक्षण का दिया गया संदेश
ये भी पढ़ें:अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर बच्चों ने प्रस्तुति दी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Latest News Kanpur Zoo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।