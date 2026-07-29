Kanpur News: चिड़ियाघर में मुखौटा पहन मासूम बने ‘टाइगर’
Kanpur News: कानपुर में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के बच्चों ने बाघों के मुखौटे पहनकर भाग लिया। चिड़ियाघर के निदेशक ने बच्चों को बाघों के जीवन के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर रेस्क्यू किए गए नरसिंहा की दहाड़ सुनकर बच्चे चौंक गए।
Kanpur News: कानपुर। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस चिड़ियाघर में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भ्रमण के लिए आए स्कूलों के बच्चे मुखौटे पहनकर बाघ बने। चिड़ियाघर के निदेशक डॉ. कन्हैया पटेल ने बच्चों को बाघों के जीवन से जुड़ी रोचक जानकारी दी। चिड़ियाघर में रेस्क्यू कर लाए गए भीमकाय नरसिंहा की दहाड़ सुन बच्चे सहम गए। इस मौके पर रेंजर अजय सिंह, फिरोज खान, पशु चिकित्सक मो. नासिर और डॉ. नितेश कुमार कटियार समेत लोग मौजूद रहे।
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