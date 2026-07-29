Kanpur News: मेडिकल कॉलेज में एक ही स्थान पर मिलेगी जांच की सुविधा
Kanpur News: कानपुर देहात में इंटीगे्रटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री तैयार हो गई है। यह लैब एक ही स्थान पर विभिन्न बिमारियों की जांच की सुविधा प्रदान करेगी। 3 अगस्त को बैठक में इसके संचालन की अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसे 15 अगस्त तक चालू करने का प्रयास किया जा रहा है।
Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। मेडिकल कालेज में एक ही स्थान पर जांच की सुविधा मुहैया कराने के लिए इंटीगे्रटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री बनकर तैयार हो गई है। अब इसके जल्द संचालन की कवायद शुरू की गई है। आगामी 3 अगस्त को होने वाली बैठक में इस लैब के संचालन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। मेडिकल कालेज प्रशासन ने 15 अगस्त तक इस लैब को क्रियाशील कर दिए जाने की संभावना जताई है। संक्रामक बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए शासन ने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (आइएचआइपी) को मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत जिले भर में डाक्टरों, आशा कर्मियों, लैब टेक्नीशियन आदि को प्रशिक्षण हो चुका है। इसके साथ ही अब संक्रामक बीमारियों से पीड़ित मरीजों खासकर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इंसेफेलाइटिस आदि की जिला स्तर पर ही बेहतर जांच की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मेडिकल कालेज से सबंद्ध जिला अस्पताल के पुराने भवन में इंटीगे्रटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री बनकर तैयार हो गई। अब इसके संचालन की कवायद तेज हो गई है। इसके संचालन से एक ही स्थान पर मरीजों को संचारी रोगों के साथ ही अन्य बीमारियों की जांच की भी सुविधा मिल सकेगी। प्राचार्य मेडिकल कॉलेज अंबरीश गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कालेज में सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के लिए इंटीगे्रटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री को जल्द शुरू कराने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए आगामी 3 अगस्त को होने वाली बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस लैब को 15 अगस्त तक चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है。
एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेगी जांच की सुविधा
इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना के बाद लैब टेक्नीशियन, माइक्रो बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट के साथ पैथोलाजिस्ट की देखरेख में जांच की प्रकिया कराई जाएगी। बीएसएल-टू मानक की इस लैब में संचारी रोगों डेंगू, चिकनगुनिया,मलेरिया, इंसेफेलाइटिस, डायरिया, टीबी तथा गैर संचारी रोगों हृदय रोग, मधुमेह, गुर्दा, समेत अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की सभी प्रकार की जांच हो सकेंगी। इस प्रयोगशाला में सभी प्रोग्राम के लैब टेक्नीशियन एक ही जगह काम करेंगे। संचारी व गैर संचारी रोगों से जुड़ी हर जांच 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।
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