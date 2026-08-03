Kanpur News: 29 छात्र पंजीकृत, स्कूल में केवल एक मिला
Kanpur News: कानपुर में जीपीजी हायर सेकेंड्री स्कूल का निरीक्षण हुआ। कक्षा 06-10 में 29 छात्रों में से केवल एक छात्र उपस्थित था। 9 शिक्षकों में से 8 मौजूद थे। स्कूल की सफाई और बुनियादी धांचे की हालत खराब है। प्रधानाचार्य पर नाराजगी जताते हुए उन्हें तीन दिनों में सुधार करने के लिए कहा गया।
Kanpur News: कानपुर। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सोमवार को जूही स्थित जीपीजी हायर सेकेंड्री स्कूल का दोपहर बाद निरीक्षण किया। विशेष बात यह रही कि यहां कक्षा 06 से 10 तक कुल 29 छात्र पंजीकृत थे। इसमें से केवल कक्षा छह का एक छात्र उपस्थित मिला। प्रधानाचार्य समेत यहां कुल नौ शिक्षक हैं। इनमें आठ उपस्थित मिले। एक शिक्षक के बारे में प्रधानाचार्य ने कहा कि उन्होंने एक विशेष कार्य से उन्हें भेजा है। एक अन्य शिक्षक के आने-जाने के समय के हस्ताक्षर थे, लेकिन वह उपस्थित नहीं थे। कुछ कक्षों में बरसात का पानी भरा हुआ था। सफाई ठीक नहीं थी। भवन भी जर्जर स्थिति में था।
छात्र संख्या न बढ़ाने पर प्रधानाध्यापक मनोज कुमार गौतम पर नाराजगी जताई। डीआईओएस ने सभी कमियां तीन दिन में पूरी करने के निर्देश दिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।