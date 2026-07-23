Kanpur News: आनंदेश्वर मंदिर में सावन मेले की तैयारी का लिया जायजा
Kanpur News: कानपुर में, एमएलसी सलिल विश्नोई ने सावन माह मेले को देखते हुए श्री आनंदेश्वर महादेव मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिजली, सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मंदिर प्रशासन और गुरु मूर्ति हितेश्वर गिरी महाराज भी उपस्थित रहे।
Kanpur News: कानपुर। प्रमुख संवाददाता सावन माह मेले को देखते हुए एमएलसी सलिल विश्नोई ने सरकारी महकमे के साथ परमट स्थित श्री आनंदेश्वर महादेव मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। उनके साथ श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के गुरु मूर्ति हितेश्वर गिरी महाराज, मंदिर प्रशासन की ओर से महंत विवेकपुरी महाराज, थानापति अत्रीवन महाराज और मथुरा गिरी महाराज उपस्थित रहे। सलिल विश्नोई ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिजली व्यवस्था, मुख्य मार्ग की स्थिति, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विस्तार से जानकारी दी। जूना अखाड़ा/मंदिर मीडिया प्रभारी आशुतोष कुमार अंश ने बताया कि बाबा आनंदेश्वर में आए सभी भक्तों को सहज सरलता से दर्शन कराए जाएं।
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