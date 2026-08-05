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Kanpur News: अन्ना मवेशियों की धमाचौकड़ी से किसान व राहगीर परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: मैथा तहसील में आवारा मवेशियों की संख्या में वृद्धि से किसान परेशान हैं। ये मवेशी रात दिन खेतों में रहकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान अपनी फसलों की रक्षा के लिए चौकसी कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या न कम होकर बढ़ रही है। प्रशासन ने गौशालाओं में जानवरों की संख्या कम होने की जानकारी दी है।

Kanpur News: अन्ना मवेशियों की धमाचौकड़ी से किसान व राहगीर परेशान

Kanpur News: शिवली, संवाददाता। मैथा तहसील क्षेत्र के फसलों को खेतों से लेकर सड़कों तक दिख रहे आवारा मवेशियों से बचाना अब आसान नहीं रह गया है। अन्ना मवेशियों की धमाचौकड़ी के चलते किसान रात दिन खेतों में रहकर फसलों की रखवाली करने को मजबूर हो रहे हैं। इसकी बानगी के लिए मैथा क्षेत्र के हीरामन शिवली में रूरा शिवली मुख्य मार्ग पर मंगलवार चहल-कदमी करते अवारा गोवंश ही काफी है। मैथा क्षेत्र से जनपद में जगह-जगह बढ़ी अन्ना जानवरों की संख्या को लेकर पशुपालक व राहगीर परेशान है। इस समय धान मक्का आदि फसलें खेतों में तैयार हो रही है। इन पर मवेशी घात लगाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं।

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साथ ही वाहन चालकों को भी अन्ना मवेशी अपना शिकार बना रहे हैं। जिम्मेदार अफसरों द्वारा मौजूदा समय में मैथा क्षेत्र में महज 8 सौ 85 के आसपास जानवर गौशालाओं में संरक्षित करने का दावा किया जा रहा है, जबकि विभागीय जिम्मेदारों की लापरवाही से इससे चार गुने आवारा जानवर क्षेत्र के हीरामन शिवली, भेवान, शेखूपुर, मैथा समेत अन्य गांवों में धमाचौकड़ी मचाये हुए है। तमाम कोशिशों के बाद भी इनकी संख्या घटती नहीं दिखाई दे रही है। इसके पीछे प्रमुख कारण महंगाई है। पशु पालकों के लिए जानवरों को घर पर रखना भी मुसीबत हो रहा है, जिसके कारण पशुपालकों द्वारा बड़े पैमाने पर ऐसे जानवरों को छुट्टा छोड़ दिया गया। इससे किसानों की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। खेत खलिहान से लेकर सड़कों तक बड़े पैमाने पर जानवरों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। वहीं किसानों पर चौतरफा मार पड़ रही है। खाद, पानी, बीज, मजदूरी के संकट के साथ अन्ना मवेशियों से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान सर्द रातों में रतजगा करने को मजबूर हैं। इस बावत बीडीओ विपुल विक्रम सिंह ने बताया कि बरसात की वजह से आवारा पशुओं में इजाफा हुआ है। टीम भेज कर इन्हें गौशालाओं में संरक्षित कराया जायेगा।

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