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Kanpur News: 107 साल पुराने राधा-कृष्ण मंदिर में बेहतर होंगी सुविधाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के 107 वर्ष पुराने राधा-कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण हो रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा 52 लाख रुपये की परियोजना में विभिन्न विकास कार्य, जैसे यात्री शेड और टॉयलेट ब्लॉक, कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और 26 अगस्त तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

Kanpur News: 107 साल पुराने राधा-कृष्ण मंदिर में बेहतर होंगी सुविधाएं

Kanpur News: कानपुर। लगभग 107 वर्ष पुराने पी रोड स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। पर्यटन विभाग की 52 लाख रुपये की परियोजना के तहत मंदिर परिसर में विभिन्न विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराए जा रहे हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से मंदिर परिसर में यात्री शेड, टॉयलेट ब्लॉक, विद्युत कार्य, सेप्टिक टैंक, रेलिंग, बाउंड्रीवॉल, इंटरलॉकिंग टाइल्स, सबमर्सिबल पंप, सोलर लाइट और स्टोन बेंच सहित विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

परियोजना पूरी होने पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाजनक व्यवस्था मिलेगी और परिसर अधिक व्यवस्थित दिखाई देगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रत्येक दशा में 26 अगस्त तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने अकारण विलंब पर नाराजगी जताते हुए संबंधित जूनियर इंजीनियर को फटकार लगाई और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न करने का निर्देश दिया। यहां पर जिला पर्यटन अधिकारी नीलम गौतम सहित उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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